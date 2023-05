Amanda Anisimova, la tenista de 21 años que abandona el deporte porque se le hace “insoportable”

La estadounidense Amanda Anisimova, ex número 21 del mundo y ahora en el puesto 46, ha anunciado que se tomará un descanso indefinido del tenis, alegando agotamiento y preocupación por su salud mental.

“He estado luchando con mi salud mental y el agotamiento desde el verano de 2022”, escribió la ex número 21 del mundo en Instagram. “Se ha vuelto insoportable estar en los torneos de tenis. En este momento, mi prioridad es mi bienestar mental y tomarme un descanso durante algún tiempo. He trabajado todo lo que he podido para superarlo”, añadió.

Anisimova, de 21 años, alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2019 a los 17, la mujer más joven en llegar tan lejos en un Grand Slam desde 2006.

Pero ese mismo año, justo antes del Abierto de Estados Unidos, perdió a su padre y entrenador, Konstantin, que falleció a los 52 años de un ataque al corazón.

Anisimova también alcanzó los cuartos de final en Wimbledon y los octavos del Abierto de Australia el año pasado.

En el reciente torneo de arcilla de Mutua Madrid Open, La neerlandesa Arantxa Rus sorpprendió a la estadounidense Amanda Anisimova (7-5 y 6-2) y se convirtió en la adversaria de la griega Maria Sakkari, novena favorita mientras que la retirada de la italiana Camila Giorgi con 4-6 y 6-4 propició la clasificación de la egipcia Mayar Sherif que jugará en segunda ronda con la ucraniana Anhelina Kalinina.

