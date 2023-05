Vocalista de The Cure, Robert Smith, se burló de la coronación de Carlos III

El vocalista de la banda de rock The Cure, Robert Smith, utilizó sus redes sociales para criticar la coronación del Rey Carlos III.

Smith publicó una ilustración del artista First Dog On The Moon, esta caricatura muestra “objetos reales” alistándose para la coronación que se llevó a cabo el 6 de mayo. El dibujo contiene un particular juramento: “Todos saluden la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”

El artista quiso agregar un comentario: “Con el gran costo de esta ceremonia podría comprarle a cada niño británico un pony, sin embargo, el despilfarro que distrae debe calmar a las masas, para que no (desatemos) la furia de los pobres. Que coman Quiche de la Coronación”.

Esta caricatura ya estaba publicada en la cuenta de Instagram del artista, pero con el reposteo del artista esta tuvo un mayor alcance.

“Odio a la Realeza. Cualquier tipo de privilegio hereditario está simplemente mal. No solo es antidemocrático, sino que es inherentemente malo”, declaró Smith en el 2012, durante una entrevista para Telerama.fr.

“Lo que me molesta es que hay personas a quienes he admirado durante años y de pronto obtienen un título por parte de la Familia Real, por la monarquía hereditaria, y lo reciben. Se convierten en parte de ese círculo”, agregó molesto.

Carlos III, el hombre que pasó 70 años preparándose para ser rey

Carlos, quien fue oficialmente proclamado rey en septiembre pasado, tras la muerte de su madre, la reina Isabel, y el 6 de mayo fue coronado.

Su servicio como heredero al trono fue largo: 70 años, y esto lo convirtió en el monarca con más años de preparación para el reinado. Y a los 74 años, es el de mayor edad que ha subido al trono británico.

Es el 62° monarca que ocupa el trono en los últimos 1.200 años de la historia de Inglaterra y Gran Bretaña.

Y es un rey que, comparado con su madre que gozó de inmenso respeto y popularidad durante su largo reinado, nunca realmente ha obtenido una alta aprobación del pueblo británico.

El primogénito de la entonces princesa Isabel y el príncipe Felipe, y nieto del rey Jorge VI, nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, en Londres.

