José Eduardo Derbez confiesa que Victoria Ruffo lo ha chantajeado con lágrimas

José Eduardo Derbez fue entrevistado en ‘Despierta América’ sobre cómo fue vivir su infancia al lado de una actriz como Victoria Ruffo, conocida como ‘La Reina de las Telenovelas’ y también por llorar en prácticamente todos los melodramas en los que ha participado a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria.

Fiel a su costumbre el actor fue muy sincero y reveló que la actriz en ocasiones lo ha chantajeado utilizando esa habilidad para el llanto que tanta fama le ha dado, pero no sólo eso, también contó que tiene un método para evitar que logre su cometido.

“Pero yo ya la conozco, yo sé cuando está llorando porque quiere que me quede un rato más o porque no quiere que haga algo o cuando sí de verdad está llorando, entonces ya nada más como que le mido la lágrima”, contó el hijo mayor de Eugenio Derbez.

No obstante, señaló que aún hay ocasiones en las que le es difícil determinar si es en serio o no. “Hay unas que las dudo, digo ‘no, ésta está dudosa, ¿me la aviento o no me la aviento? Bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda’”, continuó José Eduardo.

Pero el equipo del show de Univision no se quedó solamente con la versión del hijo, sino que fue a buscar a Victoria Ruffo, para que les respondiera si era verdad esta situación. “Igual que mi marido, ‘ni me llores’”, comentó la actriz, pero aseguró que casi no derrama lágrimas fuera de la pantalla.

Por otra parte, el actor también le contó a ‘Despierta América’ que siempre han sido muy unidos y que, aunque chocan de repente, es su mejor amiga y confidente.

