Edson Álvarez y el llamado de la Bundesliga: el mexicano es vinculado con el Borussia Dortmund

Todo parece indicar que el mercado de traspasos será muy movido para los futbolistas mexicanos. Johan Vásquez, Santiago Giménez, Orbelín Pineda y Érick Gutiérrez podrían cambiar de equipos en la próxima ventana de fichajes. Pero, Edson Álvarez no se quedaría atrás. El Machín ha sido vinculado con el Borussia Dortmund de Alemania.

El Machín es uno de los mejores futbolistas del Ajax de Ámsterdam. El histórico conjunto neerlandés se desmantela año a año por clubes de mayor poderío económico que le quitan sus piezas. El equipo de la Eredivise logró retener a Álvarez para esta temporada, pero todo parece indicar que el tiempo del mexicano en Países Bajos habría llegado a su fin.

En los últimos días surgió la información de que el club le habría puesto precio a la ficha del azteca. Según reportes de Sky Sports Deutschland, el Machín no saldrá de Países Bajos por menos de $55 millones de dólares. A pesar de esto, nuevos equipos se suman a la lucha por Álvarez y el Dortmund es uno de ellos.

Edson Álvarez en la Bundesliga

A pesar de que Edson Álvarez ha sido vinculado con el Manchester United, Newcastle y otros equipos de la Premier League, la Bundesliga también daría pelea en torno a esta contratación. Además del interés del Bayern Múnich, el diario Bild de Alemania sostiene que el Machín es un objetivo del Borussia Dortmund.

Entre los argumentos de la llegada del mexicano están sus múltiples funciones dentro del campo. En defensa y en el mediocampo, Edson Álvarez podría aportarle grandes soluciones al conjunto alemán. El dinero no sería un problema, sobretodo con la presunta salida de Jude Bellingham.

De hecho, el portal especializado en fichajes, Transfermarkt, reseñó cómo sería la plantilla del Borussia Dortmund la temporada 2023/2024. En el once inicial del club destacan los fichajes de Bensebaini, Le Fée y Edson Álvarez. #BVB mit Bensebaini, Álvarez, Le Fée & Co.? 🤔



Zu allen Gerüchten 👉 https://t.co/4kbPsFa1R1#Transfermarkt pic.twitter.com/k25uhJ7QRp— Transfermarkt (@Transfermarkt) May 6, 2023

Sigue leyendo:

· El Ajax de Ámsterdam le habría puesto precio a la ficha de Edson Álvarez

· Chicharito muestra su molestia ante las comparaciones y le manda una lección a los aficionados mexicanos

· El polémico video en el que Cristiano Ronaldo empuja a un auxiliar rival que le pedía una foto