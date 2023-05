El padre del Erling Haaland tuvo que salir del Santiago Bernabéu por comportamiento inapropiado sobre los aficionados del Real Madrid

El partido de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid tuvo varios duelos picantes dentro del engramado. Dani Carvajal y Jack Grealish fueron los futbolistas que generaron más roces durante el partido. Sin embargo, el apellido Halaand estuvo envuelto en una polémica dentro del Santiago Bernabéu, pero el responsable no sería Erling, sino su padre. Alfie provocó a los aficionados del Real Madrid y tuvo que abandonar el estadio.

Según los reportes de varios medios españoles, los incidentes comenzaron sobre la segunda mitad del partido. Alfie Halaand habría lanzado cacahuates a los aficionados presentes en el estadio. Esto hizo que la confrontación comenzara y, en respuesta a ella, el padre del delantero noruego lanzó un par de “cortes de manga”.

En vista de lo ocurrido, Alfie Halaand tuvo que ser retirado del lugar desde donde observaba el partido, escoltado por miembros de seguridad. El retiro de Alfie estuvo acompañado por las burlas de los aficionados cercanos al palco.

“Ok. El RM no estaba contento de que estuviéramos celebrando el gol de KDB. Aparte, tuvimos que movernos porque los aficionados del RM no estaban contentos con el 1-1″, fue el testimonio del padre de Erling Halaand realizado a través de las redes sociales. Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp— Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

Una semifinal abierta en la UEFA Champions League

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City fue muy igualado. En la previa se hablaba de una superioridad del conjunto inglés por sobre el español, pero el equipo de Pep Guardiola solo pudo dominar en la primera mitad. Los merengues se adueñaron de la pelota en la segunda mitad, pero en ambos casos no pudieron concretar durante el mejor tramo ofensivo del partido. Todo se definirá en Inglaterra. El partido finalizó 1-1 y aún faltarán 90 minutos para definir al primer finalista de la UEFA Champions League.

