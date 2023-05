Encuentra las mejores ofertas para tus vacaciones

Así es como puedes disfrutar de un viaje de lujo o mejorar el que tienes planeado sin arruinarte

Los viajes de lujo a lugares tan diversos como la costa antártica (arriba), las playas de Brasil (abajo a la izquierda) y los viñedos de Burdeos (abajo a la derecha) pueden ser más económicos de lo que crees.

By Jesse Will

Cuando el mundo ya está mucho más allá del pico de la pandemia, los estadounidenses muestran una gran sed de viajar en 2023. Casi una cuarta parte de nosotros planea viajar más por placer este año que el pasado, según un estudio de la Asociación de Viajes de EE. UU. Las reservas de alquileres vacacionales han aumentado, los vuelos están llenos y los itinerarios son ambiciosos.

“Los viajes están de regreso, con toda su fuerza”, dice Mary Cropper, asesora de viajes en Boston. “La gente está saliendo de la nada después de la pandemia, y verdaderamente están invirtiendo mucho tiempo y energía para organizar el viaje perfecto”.

Y debido a que la demanda ha aumentado, los precios de los viajes de placer siguen siendo altos. Los boletos de avión pueden ser un poco más baratos que en 2022: un billete que costaba $400 el verano pasado podría alcanzar alrededor de $350 este año, según el sitio de reservas de viajes Hopper, pero aún es más alto que las tarifas de antes de la pandemia. Además, la inflación ha disparado los costos de todo, desde hoteles hasta autos de alquiler y restaurantes.

Pero con un poco de previsión, investigación y quizás la ayuda de un buen asesor de viajes, todavía es posible organizar el gran viaje con el que has estado soñando sin tener que gastar un dineral. Así es cómo puedes lograrlo.

Nuevos lugares para visitar

Encuentra dónde tiene mayor rendimiento tu dinero

Es fácil maximizar tu presupuesto de viaje cuando el destino es un lugar siempre costoso como Maui o la ciudad de Nueva York. Pero dado que el dólar se mantuvo fuerte durante la recesión económica mundial, este podría ser el año para aprovechar al máximo un tipo de cambio de moneda favorable. En el momento de esta publicación, el dólar todavía se estaba comportando en máximos relativos frente al euro, el yen japonés y el yuan chino, también conocido como renminbi. En 2014, la libra esterlina valía alrededor de $1.70; ahora vale alrededor de $ 1.20. El peso argentino, el colón costarricense y el real brasileño también tienen un descuento últimamente. Por lo tanto, un retiro fabuloso de cinco estrellas en cualquiera de estos destinos ahora podría estar a tu alcance.

Identifica destinos emergentes

¿El costo de un viaje en concreto, ya sea una playa con todo incluido o un itinerario más complejo, es un obstáculo? Considera otro lugar que también sea tractivo. Keith Waldon, un asesor de viajes en Austin, Texas, sugiere hablar con un especialista en destinos que sea una autoridad en un área concreta. “Tal vez estés interesado en la costa de Amalfi pero no quieras pagar las tarifas de temporada alta”, afirma. “Un especialista en destinos podría guiarte hacia la costa toscana más económica, donde hay hermosos pueblos para explorar y donde existe la posibilidad de tomar el tren a Florencia para un viaje de un día”, añade.

Aprovecha al máximo la temporada media

Si no estás a merced de un horario escolar y no necesitas viajar cuando todos los demás lo están haciendo (en julio y principios de agosto, por ejemplo), puedes estirar tu presupuesto viajando fuera de las temporadas pico, cuando los precios de los hoteles son más bajos y puedes ahorrar hasta un 50%. Junto con precios más moderados, es posible que el clima sea casi tan bueno o mejor. Pero debido a que las temporadas medias no son al mismo tiempo en todas partes, accede a Internet o pregunta a un asesor de viajes familiarizado con el área sobre información estacional especializada. Encontrarás menos multitudes y mejores ofertas visitando Hawái a mediados de abril o mayo; Hilton Head Island, Carolina del Sur, en septiembre; el Gran Cañón en octubre; y la Ciudad de México en marzo. En los resorts del Caribe, la temporada de huracanes de junio a noviembre puede presentar importantes descuentos, pero contrata un seguro de viaje.

Reserva tus vuelos con anticipación

“La gente tiene la idea errónea de que es más barato ir en el último minuto, pero las cosas han cambiado desde la pandemia”, asegura Gai Spann, fundadora de Spanning the Globe Tours. “En lugar de volar aviones a la mitad, las aerolíneas están cancelando los vuelos. La conclusión es que ya no necesitan su tarifa de último minuto, por lo que es mejor comprar temprano”, agrega. Para comprender lo que debes esperar pagar por un billete de manera realista (y cuál es el trato), Spann recomienda familiarizarse con el costo habitual y previsto de una ruta en sitios como Google Flights, Hopper y Skyscanner. El día más barato para reservar, en promedio, es el domingo, según un informe reciente de Airlines Reporting Corp. y Expedia. El más caro suele ser el viernes. Comenzar un viaje nacional un miércoles en lugar de un domingo o un lunes puede ahorrarte hasta un 15%.

En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: una cascada en Hawái, el Gran Cañón y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Photos: Katrina Brown/Adobe Stock, Matteo Colombo/Getty Images, John Coletti/Getty Images

Excelentes lugares para quedarte

Ve a acampar de lujo (o ’Glamping’)

La tendencia al aire fresco que ganó velocidad durante la pandemia no ha mostrado signos de desaceleración. Un ejemplo: la creciente red de alojamientos inspirados en safaris alrededor de parques nacionales de Under Canvas, donde puedes disfrutar de una experiencia única durante la noche cerca de algunas de las maravillas naturales de Estados Unidos sin necesidad de llevar mucho equipamiento para hacerlo. Las ubicaciones, cerca de Yellowstone, Zion, Grand Canyon, Acadia y otros parques nacionales, ofrecen restaurantes, servicios de aventuras y baños privados en la tienda. Las noches en las ubicaciones de Under Canvas comienzan por menos de $200. Visita también Terramor, la red de campamentos KOA de glamping (camping glamoroso), que tiene ropa de cama Frette y WiFi en cada tienda, en Bar Harbor, Maine. El Resort Paws Up en Greenough, Montana, cuenta con 36 carpas ultralujosas en el río Blackfoot.

Mejor prueba un todo incluido

Puede que el término “todo incluido” te haga pensar en bebidas aguadas y mala comida tipo buffet… seguro, lugares como esos todavía existen. Pero un número creciente de resorts con todo incluido, lo que significa que pagas una tarifa fija por viajero que generalmente incluye alojamiento, comida, bebidas y algunas actividades, están subiendo de nivel. Palmaïa, the House of AïA, en la Riviera Maya en México, por ejemplo, cuenta con suites en la piscina, programas de yoga y sesiones de meditación. En la isla griega de Kos, Ikos presenta un nuevo concepto de todo incluido como por ejemplo cenar en un restaurante local como parte de tu tarifa de todo incluido. “Todo incluido se trata de no tener sorpresas escondidas”, afirma Waldon. “Algunas personas quieren guardar su billetera y no tener que pensar en firmar otro proyecto de ley”.

Busca un hotel histórico

Si te diriges a la península ibérica: en España, considera una estadía en uno de los más de 90 paradores, una red de castillos históricos restaurados o edificios arquitectónicamente significativos convertidos en hoteles a partir de la década de 1920. Puedes visitar el Parador de Corias: un antiguo monasterio, construido en el siglo XI, donde encontrarás alojamiento de lujo con vistas panorámicas al campo, junto con un spa, restaurante y piscina. En Portugal, existen más de 40 pousadas, también sitios históricos restaurados. Los paradores y las pousadas tienden a presentar tarifas locales elevadas y habitaciones bellamente decoradas, algunas por menos de 100 euros por noche, incluidas las comidas.

Reserva un alquiler de lujo

En comparación con hospedarse en un hotel, los alquileres de lujo con comodidades como una cocina bien equipada y una piscina pueden reducir el costo de la comida, las bebidas, el entretenimiento y el transporte, especialmente si viajas en grupo. También es probable que tengas una experiencia más auténtica al alojarte en un área donde viven los lugareños. Además de Airbnb y Vrbo, considera alternativas como Airbnb Luxe, Onefinestay y Plum Guide para alquileres más sofisticados. Reservar una estadía en familia usando puntos también es una opción a través de Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

Los resorts todo incluido pueden ser lujosos en estos días. Pero los exclusivos tienen el mismo precio con las mismas ventajas algo que los convierte en una ganga si te gusta beber o comer bien. El resort Ikos en la isla griega de Kos (que se muestra arriba) ofrece un entorno espectacular y chefs con estrellas Michelin.

Photos: IKOS

Ofertas y Descuentos

Pide una mejora de la habitación

Además de pedirlo amablemente, es más probable que obtengas una mejora de tu habitación si eres miembro del programa de lealtad de un hotel (y aún más probable si tienes una tarjeta de crédito de marca compartida). Los asesores de viajes también pueden ayudar. Si ya tienes los ojos puestos en una propiedad de lujo, puedes buscar en línea un asesor de viajes que tenga el estatus de “agencia preferida” con esa marca, ya sea Four Seasons, Mandarin Oriental, Rosewood u otra. “Las agencias preferidas pueden ofrecer a sus clientes una mejora de categoría de cortesía, además de desayuno para dos personas al día, créditos para el spa e incluso traslados al aeropuerto”, comenta Waldon, el asesor de viajes en Austin. “Puedes acceder a eso simplemente reservando a través de una agencia de viajes que se encuentre en ese programa”, añade.

Encuentra una oferta para un paquete de vacaciones

Incluso si eres un viajero experto en comprar vuelos, buscar resorts, alquiler de autos y contratar cruceros a la carta, no descartes las ofertas de paquetes organizadas por agentes de viajes acreditados, o… de tus grandes almacenes. De hecho, Costco puede reservar a sus miembros viajes a Botswana, Irlanda, Burdeos y más allá. Los paquetes de viaje sorprendentemente lujosos están disponibles tanto en la tienda como en línea, y están respaldados por políticas de cancelación claras y un consolidado servicio al cliente del minorista. A menudo se incluyen beneficios como transferencias gratuitas, créditos y comidas. Para asegurarte de que la oferta sea buena, verifica las tarifas de los sitios de reserva en línea. Expedia también presenta una variedad de ofertas de paquetes ordenados por interés, que incluyen vacaciones de golf en Palm Springs, California, y escapadas para parejas en París.

Vete de crucero

Los itinerarios de los cruceros son cada vez más interesantes, con los cruceros europeos en barcazas fluviales de baja velocidad que están ganando popularidad junto con los viajes de “expedición” de lujo a lugares como el Círculo Polar Ártico. Busca proveedores como Hurtigruten para itinerarios como el de Circunnavegating Iceland, donde podrás realizar una caminata de nueve días desde $4,721 o un crucero de expedición de siete días a las Islas Galápagos desde $6,082. En el extremo más económico del espectro se encuentran los megabarcos que navegan desde los puertos de pasajeros más concurridos del mundo. A menudo se pueden obtener ofertas para ellos si reserva muy temprano o más cerca de la fecha de salida. Debido a que las líneas de cruceros obtienen una gran parte de su dinero de las compras a bordo, buscan navegar en barcos llenos. Consulta sitios como CruiseSheet para obtener ofertas.

Considera 4 estrellas en lugar de 5

Si estás reservando una estadía de lujo en Europa, puedes ahorrar dinero al optar por un hotel de cuatro estrellas en lugar de uno de cinco, y obtener la misma experiencia, dice Waldon: “La calificación de estrellas es muy estricta en Europa, y hay algunas propiedades de superlujo que no obtienen una calificación de cinco estrellas porque no tienen un restaurante de primer nivel o servicio en la habitación. Pero si estás en el corazón de París o en otra ciudad europea rodeada de excelentes restaurantes, probablemente no te importe”. Algunos de los lugares favoritos de Waldon son Pavillon Faubourg Saint-Germain en París, a menudo con un precio mucho más bajo que los hoteles de cinco estrellas como el Shangri-La y el Ritz; otros de sus alojamientos preferidos son el Chesterfield Mayfair de Londres; el Hotel Santa Maria Novella en Florencia, Italia; y Kimpton Charlotte Square en Edimburgo, Escocia.

Costco ofrece a los miembros múltiples ofertas de paquetes a Irlanda que incluyen paradas en Dublín (arriba a la derecha) y descansos a lo largo de la costa (arriba a la izquierda y abajo a la derecha).

Photos: Adobe Stock, Jon Chica/Adobe Stock, AJ Wattamaniuk/Getty Images

Direcciones secretas

Aprovecha los blogs y las redes sociales

Hacer un poco de investigación digital puede llevarte a los restaurantes que aman los lugareños. Busca guías recientes de “lo mejor de” de sitios como Eater y The Infatuation, o analiza blogs de restaurantes. Si tienes Instagram, úsalo también. “Las redes sociales hacen que sea mucho más fácil ver cómo es realmente un restaurante o una atracción a través de fotos y videos”, dice Spann en Spanning the Globe Tours. Encuentra el hashtag de un restaurante en Instagram y luego mira las publicaciones más recientes. Junto con las tomas más glamorosas, también verás fotos y videos de cómo es realmente la comida y el lugar.

Prueba un pase turístico

Llevar una tarjeta de descuento con algunas de las atracciones más populares de la ciudad de destino puede hacerte sentir como un turista. Pero eso está bien. Investiga un poco en operadores como CityPass y Go City, y es posible que te des cuenta de que podrías ahorrar dinero al obtener uno, o terminar visitando lugares que de otro modo podrías haberte saltado. Pero verifica para asegurarte de que las matemáticas están a tu favor. Si planeas visitar solo algunos puntos destacados, como el Museo Americano de Historia Natural y el Empire State Building en la ciudad de Nueva York, un pase Go City Explorer de dos opciones por $79 te costará $3 más que pagar esas dos entradas por separado. Si estás planeando un itinerario repleto de recorridos en un lugar como Oahu en Hawái, un pase Go City de tres días con todo incluido por $229 podrías ahorrarte $475 en comparación con las tarifas de admisión por separado para los museos de Pearl Harbor, un luau, Sea Life Park, un viaje en velero y otras excursiones.

Aprovecha las entradas gratuitas

En todo el mundo, muchas instituciones tienen días (o noches) específicos de la semana o del mes en los que la entrada es gratuita o se basa en donaciones. Investiga cuáles son y podrías ahorrar un montón. Si tu familia es miembro de un museo, zoológico o jardín botánico local, comprueba si existen acuerdos recíprocos con otros museos o sitios culturales. La Asociación de Museos Recíprocos de América del Norte (North American Reciprocal Museum Association), por ejemplo, ofrece beneficios gratuitos para miembros a más de 1,200 instituciones.

Lugares de la ciudad de Nueva York (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda): Hall of Ocean Life en el Museo Americano de Historia Natural; una persona mirando a través de binoculares que funcionan con monedas; y el Museo Guggenheim en el Upper East Side.

Photos: AMNH/D. Finnin, Adobe Stock (2)

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de mayo/junio de 2023 de la revista Consumer Reports.

