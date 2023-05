Polaris RZR XP 2024: así responde a exigente prueba todoterreno

El Polaris RZR XP 2024 es el más reciente vehículo side by side que ha lanzado la compañía Polaris. Esta empresa, que se dedica a fabricar vehículos especializados para terrenos off-road, creó en 2008 el segmento de vehículos RZR, que se han convertido en un éxito en el mercado.

Este nuevo coche trae consigo una unidad de potencia V2 de 1,000 cc de 1 litro de dos que genera 114 caballos de potencia. También, cuenta con tracción en las cuatro ruedas (AWD) y un ancho de 64 pulgadas permiten que este vehículo se mueva con facilidad por terrenos difíciles.

Con una longitud de 117 pulgadas, una distancia entre ejes de 90 pulgadas y una altura de 14.5 pulgadas, el RZR XP es capaz de atravesar casi cualquier tipo de terreno.

Cabe destacar que el vehículo tiene una velocidad máxima de 75 millas por hora, lo que lo hace ideal para aquellos conductores que buscan una experiencia emocionante y veloz. Además, el Polaris RZR XP viene en tres versiones distintas: Sport, Premium y Ultimate.

El precio de la versión más básica, la Sport de dos pasajeros, es de $20,999 dólares. La versión más completa, la Ultimate de cuatro pasajeros, tiene un precio de $29,999 dólares.

Por otro lado, Polaris ofrece más de 90 opciones de personalización para el Polaris RZR XP, desde bolsas y cajas para equipaje hasta sistemas de sonido premium y kit de calefacción. De esta manera, los compradores pueden personalizar su vehículo de acuerdo a sus necesidades y gustos.

Popularidad

Los vehículos side by side como el Polaris RZR XP son cada vez más populares entre los conductores que disfrutan de la aventura en terrenos off-road. Gracias a su tracción en las cuatro ruedas, estas máquinas pueden atravesar terrenos difíciles y superar obstáculos que otros vehículos no pueden.

Sin embargo, es fundamental seguir prácticas de conducción responsable y respetar el medio ambiente. Además, los propietarios deben asegurarse de mantener su vehículo en buenas condiciones y realizar el mantenimiento necesario para reducir las emisiones de contaminantes.

Por último pero no menos importante, es necesario destacar que no puede ser conducido en ciudad, solo de forma todoterreno dado que no cuenta con los permisos necesarios para ello, es decir, no puede circular.

