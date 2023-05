Dolph Lundgren revela que le detectaron cáncer desde hace años

El actor sueco Dolph Lundgren, de 65 años, ha lucido muy bien en las recientes películas que protagonizó, pero ahora sorprendió con sus declaraciones en el programa “In depth with Graham Bensinger”, revelando que hace ocho años le fue diagnosticado cáncer de riñón.

En 2015 a Lundgren le removieron un tumor, pero él siguió sometiéndose a exámenes durante cinco años. Después tuvo algunos malestares y le descubrieron seis tumores más: “(El médico) empezó a hablar de todos estos tumores diferentes, como en el pulmón, el estómago y la columna, fuera de los riñones. Empezó a decir cosas como: “Probablemente deberías tomarte un descanso y pasar más tiempo con tu familia”, y así sucesivamente. Le pregunté: ‘¿Cuánto tiempo crees que me queda?’ Creo que dijo dos o tres años, pero me di cuenta por su voz que probablemente pensó que era menos”.

Dolph no se dio por vencido y, al mismo tiempo que trabajaba en varias películas, vio a un médico que le recomendó otro tratamiento, con el que los tumores fueron reduciéndose; ahora habrá que retirar las cicatrices. “Con suerte, cuando eso pase no habrá actividad de cáncer y el medicamento que estoy tomando suprimirá todo lo demás”. El actor es muy querido entre el público de las cintas de acción, y este año aparecerá en “Aquaman and the lost kingdom”, la secuela del filme que muestra al superhéroe de DC y en la que comparte créditos con Jason Momoa.

