Hombre que estranguló a pasajero en el metro de Nueva York enfrentará cargos de homicidio involuntario

Daniel Penny, el hombre que estranguló a Jordan Neely en el tren F del metro de Nueva York el pasado 1 de mayo, enfrentará cargos por homicidio involuntario, según la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

“Podemos confirmar que Daniel Penny será arrestado por un cargo de homicidio involuntario en segundo grado. No podemos proporcionar ninguna información adicional hasta que haya sido procesado en el Tribunal Penal de Manhattan, que esperamos que tenga lugar mañana”, dijo un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Neely, de 30 años, murió por compresión en el cuello como resultado del estrangulamiento, señalan medios locales.

El hombre, que era conocido por como un músico callejero del metro que realizaba rutinas de baile disfrazado de Michael Jackson, al parecer tenía problemas mentales y no tenía hogar al momento de su muerte. Sin embargo, era muy querido por la comunidad.

El día del estrangulamiento, Neely había estado gritando a los pasajeros en un tren de la línea F en Manhattan cuando el otro pasajero, que posteriormente fue identificado como Daniel Penny, le agarró por el cuello mientras otros dos -todos blancos- sujetaban sus brazos. El hecho fue captado en un video.

Abogados del veterano de la marina dijeron que Neely comenzó a amenazar agresivamente a Penny, por lo que actúo instintivamente para protegerse.

“El Sr. Neely tenía un historial documentado de comportamiento violento y errático, el resultado aparente de una enfermedad mental en curso y no tratada. Cuando el Sr. Neely comenzó a amenazar agresivamente a Daniel Penny y a los demás pasajeros, Daniel, con la ayuda de otros, actuó para protegerse, hasta que llegó la ayuda. Daniel nunca tuvo la intención de dañar al Sr. Neely y no pudo haber previsto su prematura muerte”, dijo el comunicado de la firma de abogados Raiser and Kenniff.

Fuentes policiales le dijeron a ABC News que Neely no estaba amenazando específicamente a Penny cuando intervino, tampoco no se había vuelto violento y no había estado amenazando a nadie en particular.

En las imágenes del incidente, se puede ver a Penny sujetando a Neely con un estrangulamiento durante casi 3 minutos, mientras otro hombre sujetaba su cuerpo.

“La verdad es que él no sabía nada sobre la historia de Jordan cuando intencionalmente envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jordan y apretó y siguió apretando”, dijeron los abogados de la familia Neely en un comunicado.

“El comunicado de prensa de Daniel Penny no es una disculpa ni una expresión de arrepentimiento. Es un asesinato de carácter y un claro ejemplo de por qué creía que tenía derecho a quitarle la vida a Jordan”, continuó la declaración de los abogados Donte Mills y Lennon Edwards.

Sigue leyendo: