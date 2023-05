George Santos reconoce robo en Brasil para evitar enjuiciamiento

Horas después de que el novato del Congreso, George Santos, se declaró inocente de 13 cargos penales federales en un juzgado federal en Central Islip, Nueva York, firmó un acuerdo con fiscales de Brasil para evitar ser procesado por falsificar dos cheques robados en 2008 en un caso de fraude de 15 años.

“Lo que habría sido el comienzo de un caso terminó hoy”, dijo el abogado de Santos en Brasil, Jonymar Vasconcelos, a la agencia The Associated Press.

Tras este acuerdo, según Vasconcelos, “como tal, mi cliente ya no es objeto de ningún caso en Brasil”.

The Washington Post informó que Santos confesó el robo y acordó pagar restitución de multas a cambio de retirar los cargos criminales. Esta información complementa la que se dio a conocer en marzo de este año, donde se dijo que Santos y los fiscales habían llegado a un acuerdo.

La agencia antes mencionada señaló que Vasconcelos evitó compartir detalles sobre el acuerdo recién firmado porque “procedió bajo secreto”.

Se sabe que el caso de fraude penal contra Santos inició en 2008 cuando gastó $7000 dólares con una chequera robada y bajo un nombre falso en una tienda departamental de lujo cerca de Río de Janeiro.

En 2011, un juez de Brasil aceptó los cargos contra el republicano, pero las citaciones quedaron sin respuesta porque no dieron con su paradero hasta que fue elegido para formar parte del Congreso de los Estados Unidos.

Tras los señalamientos, Santos dijo al diario The New York Times “no soy un criminal aquí (EE.UU.) ni en Brasil, ni en ninguna jurisdicción del mundo. Absolutamente no. Eso no sucedió”.

Tres meses después, sale a la luz que sí robó una chequera y que llegó a un acuerdo para evitar un enjuiciamiento.

También está bajo sospecha por las afirmaciones que hizo sobre su historial familia, incluido que habían huido del Holocausto como refugiados judíos, así como por afirmaciones de que perdió empleados en el tiroteo del club nocturno Pulse de 2016 en Florida. Santos también se ha disculpado por haber “embellecido” su historial académico.

