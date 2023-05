El crimen organizado recluta a niños mexicanos desde los 9 años para robar, secuestrar y hasta matar

México es un país en el que impera la violencia, pues no hay día en que no haya una noticia (o más) sobre ella, lo que afecta a todos los sectores de la población, incluidos los más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes. Ellos no solo replican en sus juegos esta situación, sino que algunos se suman a las filas del crimen organizado.

Al respecto, el diario El Universal publicó un reportaje sobre los niños mexicanos que son cooptados por el crimen organizado, así como aquellos que están en riesgo de caer en manos de la delincuencia y narcoviolencia que, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), son alrededor de 250,000.

Según la organización Reinserta, desde los nueve a los 11 años los niños son reclutados por el crimen organizado para hacer distintas labores, las cuales van desde llevar mensajes, informar, robar, o hasta secuestrar y matar.

A partir de los 12 años empiezan a cuidar casas de seguridad o a transportar droga; posteriormente, a los 16, portan armas y son los encargados de realizar secuestros y asesinatos.

Si bien el halconeo es una de las principales actividades que los niños realizan, el crimen organizado hace que vayan escalando, por lo que no se limitan solo a vigilar, comienzan a vender drogas, asesinar, cruzar inmigrantes y llegan a algo deshumanizante, pues son partícipes de descuartizamientos y desaparición de cuerpos -lo que muchas veces implica disolverlos en ácido-, según revela El Universal.

De esta manera, los niños también son parte fundamental de la narcoviolencia, pues su labor puede consistir en ubicar y matar a otros delincuentes, así como en crear las narcomantas y colocarlas en los lugares que lo piden.

Sobre las detenciones de menores, en datos del 2019 se informó que la dependencia que realizó el mayor número fue la extinta Policía Federal, seguida de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Las detenciones dejaron ver el patrón del reclutamiento de los menores, pues es muy similar al de la operación de crimen organizado siendo el norte de México donde más se realizaron.

Respecto a las maneras en las que se realizan los reclutamiento de menores, una de las más frecuentes es la invitación de amigos y conocidos, lo que los lleva a buscar en sus círculos cercanos el ingreso a los grupos criminales.

Sigue leyendo:

– Más de 30,000 niños han sido reclutados por el narco en México: ONG.

– De “El Pista” a “El Chapito”: Niños reclutados por el crimen organizado para ser sicarios.