Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de mayo de 2023

Piscis

Te vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver a las personas a secas, sin disfraces y tal como son. Si eres soltero o soltera no te pongas triste, recuerda que tienes todo para darle vuelo a la hilacha y disfrutar tu soltería sin tener que dar explicaciones. Estás hartando mucho a tu pareja (en caso de tener) por cuestiones de celos y reclamaciones absurdas. Si has subido de peso deja de quejarte y mejor ponte las pilas y dale a la dieta y al gym pues será la única manera en que lograrás tener el cuerpo que quieres y deseas. No hay necesidad de buscar fuera de casa lo que en ella tienes. Debes de cuidar mucho tu autoestima y la manera en que trabajas en el pues al poco tiempo podrías caer en estados depresivos de los cuales será complicado salir.

Acuario

Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en el pasado comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones. Deja de meterte en cuestiones que no te corresponden es importante que atiendas tu vida primero antes de querer resolverle la de las demás personas. Ten cuidado en esperar más de las personas pues hay muchas que no están dispuestas a dar nada o regresar lo que les has dado y ofrecido. Aléjate de relaciones prohibidas y si lo haces después no te quejes de ser el segundo plato. Una persona de tu pasado está por aparecer y podría robarte el corazón y hacerte sentir cosas que antes de no había sentido. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

Capricornio

Te vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver a las personas a secas, sin disfraces y tal como son. Es probable que la vida te ponga una prueba muy grande la cual te hará valorar a muchas personas que te rodean. Te vienen oportunidades en negocios y salidas de la ciudad. No descuides tu figura, hay que ponerle muchas ganas. Embarazo de amistad se aproxima y la separación en alguien cercano. No dudes en tus metas y planes, algunas veces te da pavor perder algo cuando no has ganado nada. No seas tan nalguis pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida y solo te tomen para un rato. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo.

Sagitario

Si estas soltero o soltera hay muchas posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va cambiar tu manera de percepción ante los demás. Cambios en tu temperamento y forma de ver la vida, se ven movimientos muy importantes, no descuides tus propósitos y metas de este año, recuerda que estas en la mejor etapa de lograr lo que te propongas, varias personas aparecerán como obstáculos pero sabrás hacerlos un lado. Trata de no exigir más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Debes aprender a deslindarte de todo eso que no te deja nada y que solo te causa estrés y problemas. No te desanimes en tus sueños y metas pero sé más perra que bonita para que no te vuelvan a ver la cara de estupida. Deja que el mundo ruede y tome su curso tu trata de preocuparte por tus cosas y por sacar los problemas que suceden en tu familia.

Escorpión

Ten presente que la vida e muy corta así que trata de no darle importancia a la gente que solo busca desprestigiarte con comentarios falsos y negativos. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfermar en estos días e ir a dar hasta el hospital. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, si estás dispuesto o dispuesta a caer en los mismos errores y sufrir lo mismo, adelante. Amores de una noche se presentan y conflicto y malos entendidos con persona de tu familia. Cuida lo que salga de tu boca pues tus comentarios podrías constituir un arma muy poderosa que podría dañar a la gente que más quieres. Cuidado con un caída y con un golpe inesperado que podría hacerte para en una clínica y las cosas no están para ir a una. Mucha suerte en juegos de azar pero sé muy precavida, tendrás sueños premonitorios muy importantes que te van indicar situaciones que están por suceder.

Libra

No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, así que manda bien lejos a esas personas que quieren modificar tu conducta, no vale la pena. Si estás pasando por momentos complicados en cuanto al desamor ten presente que el día de mañana llegará alguien que cambiará tu forma de ver, conocerás una persona que sanará todas tus heridas y te mostrará el verdadero camino hacia la felicidad. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con todo el mundo no es necesario, primero estas tu, después tu y al final tú. Cambia tu forma de ser y perspectiva ante la vida, necesitas ser más positivo en todo lo que te rodea para que puedas ver el cambio que quieres, deseas o necesitas. Hay una amistad que te tiene mucha envidia y que buscará la manera de shingarte de mil maneras sino te pones listo o lista lo logrará.

Virgo

Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años. Te vienen movimientos buenos en el área de los dineros, cuídate de fracasos en el área laboral pues estarán a la orden del día. Muchas veces caes en cuestiones muy tontas, sin duda alguna te gusta la buena vida y no está en tus planes pasar necesidad en el futuro, es momento de comenzar apostar por tus sueños y anhelos. No te compares con nadie pues nadie es igual a ti, debes de darte el taco y considerarte un ser único y que nadie te quite tu paz y tu tranquilidad. Es momento de construir sueños y metas y comenzar a explorar nuevos horizontes, la situación económica que se está viviendo no es la más adecuada y con ella vienen muchas pérdidas y cuestiones laborales que te van afectar.

Leo

No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas así que analiza mejor la situación antes de tomar una decisión. Deja de pensar en el futuro y ponte hacer algo en tu presente, cuida más tus piernas criminales y dolores de espalda, necesitas no consumir tanto refresco y consumir más agua; aprende a cuidarte más pues podrías presentar problemas de riñones. No cuentes tus planes ni tus cosas íntimas con tus amistades pues esa información podrían utilizarla en el futuro en tu contra. Es momento de que te levantes de la cama y vas por cada meta o sueño que tienes en tu vida, momento de que corrijas todo eso que te ha traigo problemas y estrés y que no te ha permitido estar bien y ser feliz, debes depurarte de todo lo negativo qué hay y darte cuenta que solo tienes esta vida para lograr cada meta y cada sueño que tienes.

Cancer

Una amistad necesitará mucho de tu apoyo en estos días. Debes aprender a no criticar los gustos de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te podrías exponer mucho a que te critiquen o hablen mal de ti. Si tienes pareja se más cariñoso y entregado, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y el aburrimiento, la innovación será la clave pa’ que la relación salga a flote. Cuidado con un amor del pasado que regresa y con el muchos problemas vuelven aparecer, no es necesario buscar culpables en cuestiones que sabes que tú has cometido y que son errores que no has logrado corregir, es necesario hacerte responsable de cada una de tus acciones. La vida es bella pero tú te has empeñado en ver sólo la parte negativa. Deja de buscar donde no vas encontrar nada y deja de pensar que el mundo está en tu contra.

Geminis

Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Amor de lejos es solo para personas inteligentes que saben esperar, respetar y confiar, recuerda que ver a diario a la persona puede cansar y desgastar más rápido una relación que verla cada cierto tiempo. Momento de la empoderarte y de llenarte de esa magia que te hace falta para ir por tus sueños y metas. No esperes que el mundo se hinque a tus pies y menos cuando no has trabajado o hecho lo suficiente para obtenerlo. No dejes de buscar oportunidades en la cuestión laboral pues se te comenzarán a dar de la mejor forma sólo ten paciencia y busca la manera de lo que agarres sea algo que realmente te deje algo bueno y positivo a tu vida.

Tauro

Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Aprende a darle vuelta a la página y a creer más en ti y en tu capacidad de obtener todo lo que te propongas, ten cuidado con amores de una noche y con personas con mala energía o mala vibra pues ahorita estarás como una esponja absorbiendo todo lo que te rodean. No es momento de ir por la vida exigiendo algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, debes aprender a que lo que ofreces en gran medida será lo mismo que recibas, cuidado con una persona dentro de la familia que podría llenarlos de conflictos y situaciones malas, debes aprender a alejarte de quien te cause dolor de cabeza o malestar con su energía.

Aries

Volverás a creer y confiar en esa persona que te falló en el pasado, podría ser una amistad o un amor; te dará muchos motivos para que vuelvas a creer en él o ella, cuídate mucho de esa situación y siempre mantente bien alerta, no bajes la guardia si no quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran supresa al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. Es momento de creer en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, la vida es justa y en poco tiempo irás obteniendo lo que has cosechado, no es momento de perder el tiempo en situaciones que no te dejan nada de provecho, la vida te compensará cada caída y sin darte cuenta te llenaras de situaciones y eventos positivos que te dejarán un gran sabor de boca.