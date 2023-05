Ronda Política: Latinos se preparan para las contiendas de la Asamblea

El presidente Biden dio a conocer los nombres de los 50 miembros de la Junta Asesora para su campaña de reelección, y de Los Ángeles quedaron la alcaldesa Karen Bass, la supervisora Hilda Solís, y el exalcalde de Long Beach, ahora congresista, Robert García.

También queda otro latino, el senador Alex Padilla; y claro a nivel de California, no podía faltar, el gobernador Gavin Newsom, quien todo indica que tendrá que calmar sus ansias para la presidencia de Estados Unidos otros cuatro años más. Pero quién sabe porque en la política no hay nada escrito. Estos nombramientos son meramente simbólicos, pero sin duda los designados estarán listos para prestar ayuda al presidente Biden en todo lo que necesite para reelegirse, si ese es el caso.

Busca reemplazar a Wendy

A nivel local, la organizadora Jessica Maldonado anunció su campaña para la Asamblea por el distrito 52 de Los Ángeles ahora en manos de la salvadoreña-americana Wendy Carrillo, que quien como sabemos declaró hace unas semanas que no buscará la reelección, ya que le disputará el asiento en el Concejo Angelino, al concejal Kevin de León.

Maldonado, quien parece que tiene la bendición de la asambleísta Carrillo, se presentó como hija de madre inmigrante mexicana que trabajó en los explotadores talleres de costura del Distrito del Vestido de Los Ángeles, y creció en medio de inestabilidad económica y viviendo de cupones de alimentos. Así que basado en su experiencia, quiere crear oportunidades para las familias.

No será fácil

Otro anuncio electoral lo dio la activista comunitaria Dulce Vázquez, quien anunció campaña por el distrito 59 de la Asamblea de California, un asiento que dejará vacante el año que entra el asambleísta por el sur de Los Ángeles, Reggie Jones Sawyer.

Dulce nació en México, pero vino a este país siendo niña. Pasó su infancia, ayudando a su madre a limpiar, y entre el cuidado de su hermanito y la escuela. Esa lucha que enfrentó su familia, alimentó su pasión por ayudar a otros.

Pero a esta latina no le será fácil ganar un escaño en la Asamblea porque no tiene el apoyo del establishment demócrata. El año pasado fracasó en su intento por llegar al Concejo de Los Ángeles por el distrito 9 que abarca el sur-centro de Los Ángeles, y no pudo destituir al concejal Curren Price. Dulce es la segunda o tercera latina que intenta desbancar a Price sin éxito. Ana Cubas tampoco lo pudo destituir hace ya algunos años.

Dulce tiene dos rivales poderosos para la Asamblea: el empresario Efrén Martínez y René Romero. Este último, hijo de inmigrantes salvadoreños.

Lo interesante es que el distrito 59 de la Asamblea de California, que tradicionalmente ha sido ocupado por afroamericanos quedará el año que entra en manos de un latino o una latina.

Tres candidatos

Para reemplazar al asambleísta Anthony Rendón el próximo año cuando se le vence su periodo en la Asamblea por el distrito 62 (Lakewood) aparecen tres nombres: el exalcalde de Lynwood, José Luis Solache, la concejal de Huntington Park, Karina Macias y el concejal de Maywood, Eddie de la Riva. Solache parece llevar la delantera hasta este momento.

Lucro electoral

El senador republicano por Louisiana, Robert Kennedy, es otro más de los que se suman a la lista de los que buscan lucrar electoralmente atacando a México o a los inmigrantes mexicanos. El senador tuvo la ocurrencia de decir que si no fuera por Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida para gatos. La ignorancia es tanta, que mejor haremos como que no escuchamos este insulto racista. Por cierto, este señor Kennedy, no tiene nada que ver con la familia Kennedy de Massachusetts.

No se confundan porque por otro lado el demócrata Robert Kennedy Jr, hijo del senador Robert Kennedy, quien fue asesinado en abril de 1968 en el Hotel Ambassador de la ciudad de Los Ángeles, luego de haber ganado las primarias presidenciales en California, anunció hace tres semanas su candidatura para presidente de Estados Unidos en el 2024. Ahí se las dejó para la reflexión.

Ronda Política #10.