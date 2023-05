Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Musical exitoso

El musical de Broadway Six ha sido un total fenómeno. Ganó seis premios Tony y ahora se presentará una temporada en el sur de California. La primera parada de esta obra, que celebra el poder de las mujeres, será en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde estará hasta junio 9. Luego viajará al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr.,, Costa Mesa), donde permanecerá del 13 al 25 de junio. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Feria de insectos

Este fin de semana, el Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) celebrará su Bug Fair (feria de insectos) número 37, una tradición que realiza cada año. El festival de dos días hace honor a insectos tanto locales como exóticos, incluyendo la cucaracha esmeralda, que será el insecto del año. Habrá encuentros con criaturas, científicos que hablarán de las especies, un puesto de Nickelodeon, vendedores y muchas otras actividades. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Gratis con el pago de la entrada al museo. Boletos desde $7; menores de 2 años entran gratis. Informes nhm.org.

Música de cámara

La temporada final de la Los Angeles Chamber Orchestra estará a cargo de la citarista Anoushka Shankar, quien hará su debut con esta orquesta bajo la batuta de su director Jaime Martín. Interpretarán el Concerto No. 3 for para cítara escrito por el fallecido Ravi Shankar, padre de la citarista que fue colaborador de The Beatles y otros artistas. Sábado 8 pm, en el The Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale) y domingo 7 pm, en el Royce Hall (340 Royce Dr.,, Los Angeles). Boletos desde $32. Informes laco.org.

Nueva exhibición

LA Plaza Cocina (555 N Spring St., Los Angeles) ya tiene en exhibición Recetario para la memoria, una muestra que se basa en las recetas favoritas de desaparecidos en México y que se conservan en dos libros de la fotógrafa y curadora española argentina, Zahara Gómez Lucini. Son 15 fotos a gran escala que están acompañadas de texto y gráficos. Incluye dos secciones: Las Rastreadoras de Fuerte, un grupo dedicados a buscar desparecidos en Sinaloa, y Las Buscadoras de Guanajuato, que hace lo mismo en el estado de Guanajuato. Termina el 19 de noviembre. Entrada gratis. Informes

Tour de gallos

Roberto Tapia y Larry Hernández, dos populares intérpretes de música regional mexicana, están de gira juntos por varias ciudades del país con el Soy Gallo de Sinaloa Tour. Estarán el fin de semana en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde se echarán un mano a mano con varias de sus canciones más populares. Viernes 8 pm. Boletos desde $25. Informes ticketmaster.com.

Comedia mexicana

La gira Chavorucos, con los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Adal Ramones, tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) luego de que tuviera que posponerse el show programado para el 31 de marzo pasado. Uribe y Ramones hablarán de su experiencia como hombres ya entrados en sus 50 años, pero que se aferran a vivir como cuando tenían 30. Domingo 8 pm; los boletos comprados para el 31 de marzo son válidos para la nueva fecha. Boletos desde $39. Informes ticketmaster.com.

Ex-Beatle en concierto

Ringo Starr and su banda All-Starr ofrecerán un show Long Beach Terrace Theater (300 E Ocean Blvd., #300, Long Beach). El exmiembro de The Beatles, y uno de los dos sobrevivientes de esa mítica agrupación, repasará el catálogo de sus canciones como solista. Martes 8 pm. Boletos desde $72. Informes Ticketmaster.com.

Fiesta gastronómica

Restaurantes como Moo’s Craft Barbecue; Saltie Girl; 7th Street Burger (de Nueva York); Taco Mafia; Fry Bread House (de Arizoan); Tail o’ the Pup; Crudo e Nudo, y Big Kids (de Chicago), Shappy Pretzel Co.; Flavors from Afar; Simón; La Sorted’s; Cobi’s; Menotti’s Coffee Stop;Bridgetown Roti, y Giovanni’s Tiramisu y más participan en Eeeeeatscon LA, un festival de comida y música que tendrá lugar en el Barker Hangar (3021 Airport Ave., Santa Monica). Sábado y domingo 12 a 6 pm. Boletos $30. Informes eeeeeatscon.com.