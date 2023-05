Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de mayo de 2023

PISCIS

En el amor se vienen grandes eventos que lograran fortificar la relación, no reclames por cosas que no fueron a tu tiempo y en la medida que dudes de tu pareja será en la medida que duden de ti. Quizás en la noche te sientas triste o solo, recuerda que la soledad te enseñará a ser independiente y darte cuenta de que no requieres de nadie a tu lado para ser feliz. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja ten mucho cuidado no vale la pena perder lo que tanto te ha costado mantener por alguien que desconoces por completo. No des todo en tus relaciones o de lo contrario solo te expondrás a quedarte sin nada. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán fregándote la existencia.

ACUARIO

Amores a distancia podrían darte la fuerza que necesitas para enfrentar grandes retos. Una caída o buen golpe en estos días será la gota que derramo el vaso. Te viene un viaje o una salida con familia o pareja te la pasaras de lo mejor, aguas con lo que comes pues estarás vulnerable a subir mucho de peso. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Persona piel clara andará metiendo cizaña en tu familia, no lo permitas. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. Una amistad sufrirá ruptura amorosa, se aproxima un mejor trabajo, no sueltes lo que tienes hasta asegurar lo que va a llegar.

CAPRICORNIO

No permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta tu brillo. Posibilidades de encamarte con amistad o compañer@ de trabajo. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada inclusive con compromiso o boda.

SAGITARIO

Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Si sigues dejándote manipular por personas que no aportan nada a tu vida te expondrás a caer en un juego del cual no podrás salir fácilmente, no caigas en errores del pasado, aprende a decir que no y a seguir tu camino. En el trabajo vienen cosas positivas sin embargo si estas en espera de mejores ingresos recuerda que quien no habla Dios no lo oye, es momento de buscar mejores oportunidades. Cambios en estado de ánimo, descubrirás que te han jugado el dedo en el hocico y te costará mucho trabajo aceptar dicha situación.

ESCORPION

Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. No renuncies a tus sueños y metas para complacer a quien solo te lastima la existencia y te llena de dolores de cabeza, ponte las pilas y ve tras lo que buscas, recuerda que el amor no te hace renunciar a tus sueños y menos te pone trabas para cumplir lo que deseas, quien te quiera te ayudará a conseguir lo que quieras. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Te llegan noticias del extranjero. Fracasos y caídas siempre habrá en tu vida, pero aprenderás de esas caídas y te fortalecerán mucho. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro.

LIBRA

Mediante un sueño o noticia que llegará a ti conocerás y entenderás muchas cuestiones que se te dificultaba creer sobre cierta persona, te va a decepcionar, sin embargo comprenderás que fue lo mejor pues así no te ilusionarás más de la cuenta. Eres de un corazón muy noble sencillo, no se lo des a quien no sabe cómo tratarlo, no te enamores tan rápido y aprende a desconfiar de todo mundo pues estas en una etapa en que podrían fregar tu existencia con mentiras y traiciones. Cuida más tu salud pues infecciones se visualizan. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, ¡quien no next! No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles.

VIRGO

Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, la ayuda de un familiar en dicho proyecto sería la clave perfecta para consolidarlo. Empezarás a desprenderte de toda la maleza que te ha arruinado la vida, entras en un ciclo donde comenzarás a tener paz y tranquilidad en tu vida, siempre que busques encontrarás siempre y cuando busques en el lugar correcto. Te va a buscar una amistad para pedirte un consejo, no se lo niegues que posiblemente el día de mañana necesitaras uno también. Recibirás una propuesta muy buena para mejorar ingresos. Aguas con lo que cuentas y dices pues vienen chismes por información que revelarás. Un viaje se aproxima y relaciones familiares mejorarán mucho. Chismes de amistades llegarán a tus oídos.

LEO

Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría. Negocio que tenga que ver con venta de alimentos se ve excelente para ti. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir con quien compartir tu vida. Las equivocaciones te enseñarán a no caer en las mismas situaciones, tendrás noticias de un ex amor sin embargo comprenderás que las heridas están sanando pues no logrará incomodarte. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Si han existido celos, desconfianza y mentiras en tu relación es momento de tomar un mejor camino y buscar mejorar en los aspectos negativos antes que sea demasiado tarde.

CÁNCER

Las segundas oportunidades no se dan, se ganan con hechos y esfuerzo. No esperes nada de nadie de hoy en adelante y no serás traicionado o traicionada, vive al día y de lo que vaya surgiendo. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser, es así como se ganan y se cumplen los sueños. Muchas veces te sientes solo o sola y nadie es culpable más que tú. Vienen muchas probabilidades de un viaje con pareja o amistad. Cuídate de una traición por parte de un familiar. En relación al dinero posibilidades de un ingreso extra, será de un pago o venta de algún artículo o servicio. A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres mejorar y salir a flote. La vida te comenzará a devolver todo eso que te debía, no permitas que nadie se interponga en tus planes, cuídate mucho de caídas y golpes o podrías sufrir una lesión.

GÉMINIS

En el trabajo se visualiza estrés, vienen cambios y posibilidades de mejores ingresos, sin embargo, no bajes la guardia y muestra tu interés en hacer las cosas bien. Recibirás una bendición por parte de un ser que ya no está físicamente contigo en estos momentos. Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube. Cuida mucho tu salud, aléjate de vicios pues podrías perder muchas cosas a causa de un descuido o irresponsabilidad de tu parte. No confíes en quien con hechos te ha mostrado infidelidad, desprecio y falta de atención. Aprende a no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada.

TAURO

En el trabajo estará todo en calma, posiblemente te estés animando a iniciar un negocio, espera el momento oportuno para hacerlo y pide consejos pues solo o sola no podrás lograr nada. Problemas en el trabajo a causa de un mal entendido, cuida más tu alimentación pues problemas en tu estomago podrían fregarte estos días. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte, los golpes que han recibido por parte de la vida los unirán más que nunca. Una rutina de ejercicios y buena alimentación podrían ser la clave perfecta para mejorar tu estado de ánimo y verte mejor. A veces te atontas mucho pues sueles ayudar a quien no debes o no le importas. En la medida que des recibirás. Es probable que en estos días sientas necesidad de retornar a tu pasado, si las cosas no funcionaron fue por una razón, atrévete a ir por nuevas oportunidades y nuevas opciones en tu vida, no vivas de lo mismo que el pasado no tendrá nada nuevo que ofrecerte.

ARIES

Ve la vida de manera distinta y deja cosas negativas y perjudiciales en el pasado. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. No hagas promesas que no cumplirás o de lo contrario no volverán a confiar en ti, aprende a ser más soltado con las personas que te quieren, a veces das mucho a quien solo te paga con traiciones, abre los ojos y no te preocupes por quien no se preocupa por ti. Manda bien lejos esas amistades que solo te buscan para la fiesta y parranda, haz un análisis de las personas que de verdad merecen estar en tu vida. Acuérdate de los errores del pasado para no volver a cometerlos. No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable.