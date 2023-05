La carta de tarot para la semana del 22 al 28 de mayo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Emperador

1. El Emperador: Toda tu experiencia saldrá a la luz. Llegó el momento de hacer de todo tu conocimiento una herramienta para sobresalir en cualquier ámbito. Serás ese líder que tanto necesitan en el ambiente laboral, eres esa persona que puede guiar en un nuevo proyecto a un esquipo que ahora se encuentra en un desorden total, tú serás ese líder que pueda poner orden para llegar a buen puerto en lo que se te encomiende, solamente cuida de no hacer mal uso del poder que te darán, solo así quedarás como el mejor líder, pero también la mejor persona. Escucha bien lo que dices, esta semana personas de tu familia necesitarán de tu buen consejo, de ese hombre experimentado que todos ven en ti, se la guía que necesitan y ofrece el mejor consejo, deja que hable tu corazón. El dinero es importante y empezará a fluir de manera constante, te lo mereces, te mereces ya sentir tranquilidad en lo que se refiere a la economía. Siempre recuerda que las cosas no llegan por casualidad, que son producto de las buenas acciones realizadas en esta vida, así que abre ya las posibilidades a un nuevo amor, te lo mereces, te mereces ser bien amado, te mereces tener una gran compañera, un gran compañero, el momento es ahora.

2. El Diablo

2. El Diablo: Las tentaciones a la orden del día, no te dejes llevar por una cara de ángel, no te dejes convencer por palabras dulces, mejor da la vuelta y sal de ahí. Es una semana importante para que dejes de darle tanta importancia a las cosas materiales, es momento de ocuparte de los sentimientos, tanto tuyos como de las personas que te aman. Ocúpate de no hacer mal uso de las pasiones, no te dejes llevar por excesos, puedes caer en un profundo bache difícil de salir. Deja de aferrarte a cosas que te hacen daño esta semana es un gran comienzo para empezar a soltar.

3. Cinco de Copas

3. Cinco de Copas: Que nada te derrote esta semana, querrás mandar todo al traste, puedes tener dificultades en cuanto a sentirte sumamente cansado, cansada, que ya no quieres seguir luchando, que ya no te quedan fuerzas para seguir empujando. Aunque estes rodeado, rodeada, de personas que te quieren desde la familia hasta los amigos puedes sentir que estas solo, sola, tienes que empezar a ver el lado positivo de las situaciones y de las personas, aquí el único, la única que se instaló en la desgracia y la soledad eres tú, busca salir de ahí acomode lugar, estos días te dan el chance de trabajar son tu baja autoestima y recobrar la seguridad que te empeñas no salga a la luz. Ganas de llorar, pues llora, pero después límpiate esas lágrimas y sigue andando, la vida es una y es ya. Agradece lo mucho o lo poco que tienes, tú tienes, hay personas que serían felices con eso que no te estas parando a valorar.