Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 23 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,210,094 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,109,839 seguidores. La cantante y compositora es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 2,210,094 likes. “Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto Pdta: foto 8 MI FAVORITA! Y la tuya??? Editor-in-Chief: @ninagarciaPhotographer: @zoeygrossmanStylist: @alexwhiteeditsHair: @evaniefraustoMakeup: @yumilee_mua”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 452,954 Likes

Seguido de Karol G tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,008,415 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 452,954 de me gusta. “Happiest of birthdays to my Momma I love you very much. Also, I Can’t wait to look like this at 45 DAMN.”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Ángela Aguilar: 109,616 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,145,768 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha logrado un total de 109,616 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Gracias Alicia. #masrecuerdosquevida ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Maribel Guardia: 39,343 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,038,463 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es conocida por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post cosechó 39,343 me gusta. “Las amigas son hermanas que la vida te regala, te quiero @victoriaruffo Dulces sueños y bendiciones para todos ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Ninel Conde: 26,276 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,669,957 followers en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 26,276 likes. “Ya lo dije antes mis amores y la …La que puede puede y la que no…critica ¡Recuerden que la envida es una admiración disfrazada!No permitas que los comentarios que vienen desde el resentimiento y frustración de otros afecte tu paz y gozo.¡Feliz Lunes!#ninelconde #almarey #reelsviral #Miami #Mexicangirl #Ylaqueso”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

