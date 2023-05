Hispano ayuda a oficial de CHP en problemas por pelea con un hombre en el Condado de Orange

Un hombre hispano, junto con otros residentes, ayudaron a un oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) que estaba siendo atacado por un sujeto al costado de una rampa de acceso a una autopista en el Condado de Orange.

El incidente, que fue captado en un video de celular, ocurrió aproximadamente a las 5:00 p.m. del 19 de mayo en la rampa a la Autopista 5 por la entrada norte de Main Street, en la ciudad de Santa Ana.

Entre los buenos samaritanos que bajaron de sus vehículos para auxiliar al oficial estaba el hispano Everardo Navarro, quien observaba la situación y se percató que el policía necesitaba alguien que lo auxiliara.

“Desde que vi al oficial caído, me preocupaba que el sujeto pudiera tomar el arma del oficial y le disparara. Esa era mi mayor preocupación y posiblemente me hiciera lo mismo. Entonces, en ese momento, no tuve otra opción”, expresó Navarro a la cadena KTLA.

El oficial de CHP acudió al área después de que se recibieron reportes sobre un hombre que gritaba a los conductores y que intentaba derribar una señal de la autopista.

Las autoridades dijeron que el oficial pensaba en dejar ir al sujeto únicamente con una advertencia, pero el hombre de repente lo atacó.

En el video, se puede observar al oficial cuando tiene el enfrentamiento con el hombre y después cuando Navarro y otras dos personas corren para ayudarlo.

El oficial de CHP, Anselmo Templado, reconoció que es inusual ver a personas correr para brindar ayuda a un elemento de las fuerzas del orden, por lo que están agradecidos de que las tres personas auxiliaran al oficial.

“Creo que es increíble que tres buenos samaritanos entraran y ayudaran a nuestro oficial. No es muy frecuente que se vea algo así. Por lo general, son solo personas que graban y esperan, por lo que quiero agradecer a esas tres personas por ayudar a nuestro oficial. Pudo haber terminado muy mal, pero, por suerte, nadie resultó herido de gravedad”, mencionó Templado.

El sospechoso fue identificado como Jaime Paniagua, de 33 años y residente de la ciudad de Santa Ana.

Paniagua se encuentra bajo custodia de las autoridades y enfrenta múltiples cargos, que incluyen asalto, agresión a un oficial y resistencia al arresto.

El oficial de la Patrulla de Caminos de California involucrado en el incidente fue trasladado a un hospital y posteriormente fue dado de alta, sin que se reportaran graves lesiones.

