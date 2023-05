Dinamarca bajará a 15 años la edad para abortar sin consentimiento paterno

El gobierno de coalición de Dinamarca anunció su intención de reducir el límite de edad, de los 18 a los 15 años, para que las adolescentes puedan interrumpir un embarazo sin consentimiento paterno.

La ministra de Igualdad, la liberal Marie Bjerre, adelantó la decisión en el día en que se cumplen 50 años de la despenalización del aborto en Dinamarca y afirmó que es “natural” debatir si la normativa establece un “equilibrio adecuado”.

“La edad legal para las relaciones sexuales es 15 años. También es de 15 años para poder consentir a un tratamiento en el sistema de salud. Por eso creemos que es correcto que se pueda abortar de los 15 a los 17 años sin tener que involucrar a los padres”, agregó.

The government wants to relax the law on abortion in Denmark so that girls aged 15 to 17 can have an abortion without parental consent, Equality Minister Marie Bjerre announced on Wednesday. https://t.co/PCflVpryl7

