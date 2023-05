Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de mayo de 2023

Piscis

Cuestiones que tienen que ver con pagos se darán en estos días de manera favorable. Amistad te busca para contarte chismes y cosas de su vida. Viene la posibilidad de iniciar un viaje, el cual comenzará a planearse en próximos días. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. Tienes muchas metas y sueños, pero no se materializan porque no le pones el empeño que se requiere. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Es momento que veas tu vida de manera distinta y te des cuenta las maravillas que tienes a tu alrededor. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

ACUARIO

Vienen cambios importantes a tu vida de los cuales aprenderás mucho, te has menospreciado y has perdido mucho tu tiempo con persona a quien no le importas, debes ser muy inteligente para darte cuenta de que no todo lo que brilla es oro y quien te valore hará hasta lo imposible por tenerte en su vida. Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Te deprimirás por una persona y recibirás noticias de alguien que te dejará pensando. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Ya no te dejes manipular por amistades ni por familia, toma tus riesgos y haz las cosas que tengas que hacer justo cuando el corazón te lo indique.

CAPRICORNIO

Es probable que una situación que está por presentarse te haga entender muchas cosas, no seas tan exigente contigo pues sueles ser tu peor juez. Debes de cambiar muchas cosas en tu vida entre ellas el dejar de esperar que las cosas caigan del cielo e ir tú por ellas llámese trabajo, viajes o economía. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a ver la luz y el amor que tanta falta te había hecho. Sorpresa en próximos días, conocerás a una persona que te llamará mucho tu atención. Recuerda que cada acción que hagas sobre otras personas regresará a ti por triplicado, tú decides tus actos.

SAGITARIO

Es importante que te visualices en unos meses y veas si realmente es lo que quieres de ti y buscas. Movimientos en tus pensamientos, en tus actos y en tu corazón, estarás en un tono muy seco y quien te quería y buscaba con insistencia empezará alejarse pues no recibió de ti ni el más mínimo afecto o entrada a tu vida. Se visualizan muchos viajes y reencuentros familiares, en lo laboral viene un cambio que tiene que ver con horarios o cambio de trabajo que te ayudará mucho en tu economía. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. No te dejes caer en depresiones tontas las cuales pueden fregar tu autoestima y dañarte a un punto que te cueste trabajo salir de ese agujero. Oportunidades de cambiar o comprar algún artículo electrónico y hasta nuevo vehículo podría estar en tus planes.

ESCORPION

Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener. Días de ponerte las pilas y atender esos pendientes que has dejado para después, no sigas dejando cuestiones en tu vida inconclusas, ponte las pilas y termina lo que iniciaste o de lo contrario se hará costumbre en tu vida, sueles iniciar con muchas ganas tus metas y proyectos y al final los dejas inconclusos. Cuidado con tu forma de ser o actuar, estarás muy propenso a enfermedades de trasmisión sexual estos días. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Es momento de que no te compliques más la vida y disfrutes lo que está llegando, aléjate de quien te quita el sueño o te hace sentir miserable, valórate date cuenta de lo que vales y aprende a soltar e iniciar de cero.

LIBRA

Recuerda que el amor no se mendiga, se obtiene con esfuerzo y dedicación o de lo contrario solo te arriesgas a que hagan de ti un shingado títere. Ciertas personas que te rodean podrían meterte ideas negativas en tu cabeza inclusive meterte en problemas con personas que son muy importantes para ti. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del shingado pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. Conocerás un amor tan grande que te hará un ser más bueno y noble, tu orgullo irá quedando en el pasado pues sabrás que es necesario quitarlo de tu vida para estar bien con el ser que amas. Hay mucha gente infeliz que te quiere ver mal y hará lo imposible para afectarte la vida, sacúdete a esa gente de tu vida y sigue tu camino, deja que el mundo ruede. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen.

VIRGO

El día que dejes de esperar lo que tanto ansías y dejes de buscarle ese día solito llegará a ti. Cuida eso o toda tu perra vida te la pasarás así, sin mejoras. Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la shingada salida. Debes de darte una oportunidad en el amor y dejar de andar picando aquí y allá pues entras en una zona de confort en la cual prefieres una persona por un rato que algo duradero. No gastes dinero de más o entrarás en una etapa en la cual dejarás varias deudas. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener.

LEO

Dos chismes se aproximan y estará involucrada tu familia. No busques pretextos para descuidar tu salud o tu alimentación, momento que te quieras mucho y valores lo que eres, no cualquiera puede pagar tu precio así que comienza por darte tu lugar y no entregarte a cualquiera que te hable bonito o te haga solo promesas inciertas. Una enfermedad respiratoria en camino y tristeza antes de dormir al meditar cuestiones que no pudiste lograr y extrañar a una persona que físicamente ya no está contigo. Vienen fechas importantes para que te pongas las pilas, tienes que ver más por ti y preocuparte por tus sueños y metas, tienes el carácter fuerte y has lastimado con tus actitudes a personas importantes para ti. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas.

CÁNCER

Cuida mucho la actitud que tomas ante la vida pues podrías cometer errores que te costarán la perdida de muchas personas importantes. Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. Nuevos amores llegan y con ellos nuevas esperanzas en tu vida solo no des todo porque no recibirás en la misma medida. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Cuida cuestiones de salud y de alimentación, dolores estomacales y gastritis en puerta. Amor de una noche podría hacerte ver tu suerte, ten cuidado con eso pues sueles involucrar tu corazón cuando no debe de ser así. Es importante que dejes en claro a esa persona que te busca tanto el interés que existe de tu parte hacia él o ella, no lastimes y no des ilusiones falsas a alguien que en buena forma intenta algo serio y duradero contigo.

GÉMINIS

El amor será un sentimiento complicado pues no sabrás del todo qué es lo que necesitas y requieres de una persona. Si tienes pareja los celos se presentarán de manera que podrían arruinar mucho la relación. La vida te pondrá en charola de plata todo para que logres tus metas y objetivos, pero está en ti que así sea. Tiempo de reflexionar y dejar en claro hacia dónde te diriges lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. En el trabajo un terreno incierto se visualiza, hay muchas personas que quieren tumbarte del trono o quitarte lo que por derecho te corresponde.

TAURO

Días de muchos cambios en los cuales madurarás tanto que empezarás a librarte de todas esas personas que te han dañado consciente o inconscientemente. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua. La vida te llenará de nuevas oportunidades en el negocio y te desligará de personas que solo han estado en tu vida para dañarte o hacerte sentir de la fregada. Tus propósitos deberán de ir encaminados a mejorar tu carácter y crecer en el área económica, tienes todo para tener un mejor trabajo y mejorar tus ingresos, pero sueles acostumbrarte a vivir al día y eso en gran medida te afecta. Amor de lejos se fortalece. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles.

ARIES

Mujer piel blanca se interpondrá en tus planes, ten cuidado pues te hará ver tu suerte. Una persona del signo de agua podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones que muchas veces te ponen de mal humor y te hacen perderte en tu camino. Ten cuidado con dejar rencores o mentiras en estos días pues podrían constituir una bomba de tiempo que afectará tu entorno a más tardar a finales de junio. No descuides más tu cuerpazo criminal y que en tus metas esté mejorar tu físico ya no para complacer a la pareja sino para estar bien de salud. Una amistad te ha estado traicionado pues se la ha pasado hablando mal de ti, recuerda que no a todos se les puede llamar amigo, así que aprende a seleccionar mejor a tus amistades.