LA Galaxy y Chicharito Hernández participan en charla sobre salud y preparación mental como atleta

LA Galaxy y el delantero Javier “Chicharito” Hernández, en asociación con CalHOPE, el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles y Dignity Health como parte del Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental, hablarán con jugadores y jugadoras de equipos de fútbol de preparatoria de todo el Sur de California, jugadores de la Academia del LA Galaxy, al igual que empleados de AEG de todo Estados Unidos, sobre la importancia de cómo prepararse mentalmente como un atleta.

La conversación se llevará a cabo de la mano del Dr. Armando “Mondo” González, Psy. D., fundador y director ejecutivo de Cheatcode, quienes estarán tocando este tema tan delicado y la manera de como abordarlo.

.Esta conversación, la cual es una continuación sobre la conversación del año pasado sobre la salud mental y el alto rendimiento de atletas, contará con la participación de Hernández y el Dr. Mondo, reseñó la nota de prensa del equipo angelino.

No obstante, se estará hablando sobre la ciencia detrás de la preparación mental, conocimientos sobre la preparación mental de atletas de alto nivel, técnicas prácticas y más.

“La salud mental es un tema que no solo es importante en el deporte profesional, sino también en la vida cotidiana”, dijo el Delantero del LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernández. “La salud mental y el bienestar son algo que me apasionan mucho, y estoy emocionando de llevar a cabo este evento de nuevo este año. Compartir mi mentalidad y mi trayectoria con atletas juveniles y potencialmente ayudarlos en su propia trayectoria no tiene precio”, reiteró el goleador histórico de la Selección de México.

