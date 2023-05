Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de mayo de 2023

PISCIS

Muchas oportunidades de cambios en tu carácter que van a ayudarte a quitar la pasividad y mediocridad que te caracterizaba. Ten cuidado con persona de piel blanca te podría meter en graves problema por confiar demasiado en él o ella. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio pues te va a venir perfecto para resolver algunas deudas. en presente que quien te merezca deberá de pagar tu precio ya no puedes ponerte más en oferta. Una amistad anda ladrando de ti y podría causarte un problema con tu familia. Un familiar se enfermará. Amor del signo de agua tocará tu casilla, es una amistad y ni cuenta te has dado de que te anda dando agua de calzón. No te permitas fracasar una vez más, ha llegado el momento de que te perdones tus errores del pasado y comiences a ver más por tu felicidad y tus necesidades antes de querer resolverles los problemas y la vida a otras personas.

ACUARIO

Cuida más tu alimentación pues podría estarse haciendo bolas el engrudo. Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo. El día que aprendas a quererte y respetarte mucho más quizás ese día conozcas el verdadero amor propio y podrás darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida. Déjate de chismes y no te metas en más problemas, si tus amistades quieren seguir de lengua suelta es muy su problema, tu no caigas en esas provocaciones o de lo contrario podrías meterte en un problemón del cual te será fácil salir pues te traerán en puros chismes. Te viene grandes acontecimientos a tu vida, entre ellos la entrada de dineros por parte de deudas o prestamos que hiciste en tu pasado. Deja de mendigar atención, cariño y amor a personas que no están dispuestas a brindártelo.

CAPRICORNIO

Días de reflexión y fin de semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. Cuídate un chorro de la monotonía si tienes una relación pues entrarás en una etapa muy perra en la cual tu relación podría verse afectada debido al cansancio de rutina y a las mañas que ambos se andan cargando. Movimientos en los dineros y posibilidades de comprar algo que tenías planeado desde hace mucho. Te esperan días muy buenos pues en tus sueños se revelarán grandes cosas.

SAGITARIO

Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales. Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo. Te vienen movimientos en tu economía y una noticia de persona del pasado que te pondrá los pelos de punta. Necesitas innovar y ponerte de una buena vez las pilas, vete a un hotel o hagan cosas que hacían cuando se conocieron para hacer más intensa la relación y darle un giro muy perro, el sexo sin medida podría mejorar la relación mucho.

ESCORPIO

Tu carácter no te ayuda en nada, muchas veces a las personas les cuesta trabajo lidiar con alguien que no tiene pelos en la boca. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Chismes en puerta por parte de familiares. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación. Ten cuidado con lo que expresas estas en un punto en que no tienes pelos en la boca y podrías dañar a familiares con tus comentarios tan duros y secos. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. No tengas miedo arriesgarte y menos si sientes la necesidad de hacerlo, la vida es corta y no espera ve por lo que quieres y sin pena haz lo que deseas.

LIBRA

Ten cuidado con un chisme que se desatará de ti entre tus amistades, son muy doble cara. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo tiene miedo a tu rechazo. Podría nacer una buena amistad. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. No descuides tu salud por el trabajo, recuerda que para todo hay tiempo. Amores del pasado sanarán después de tantos dimes y diretes, no esperes más de esas personas que te dañaron la vida, necesitas pensar más en ti y darte cuenta de que solo te necesitas a ti para estar bien y ser feliz. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner.

VIRGO

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea y estorba y no deja entrar a nadie más. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, si con quien estás ya no te llena el tanque es momento de decir next. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. En estos momentos lo que necesitas es pensar en ti, antes de querer resolverle la vida a otras personas. Tu carácter bueno, noble y virginal te va a ayudar a conseguir lo que te de tu regalada gana, si sigues con ese orgullo tan fuerte que te cargas no vas a conseguir nada de hoy en adelante, aprende a controlarte. Ponte las pilas estas propensas o propensas a perder una gran amistad por orgullo. Un viaje podría ser el inicio de un nuevo proyecto que te dejará buenas ganancias.

LEO

Chismes laborales en caso de tener o por parte de familia lejana. No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. La llegada de nuevas personas a tu vida hará tus días más llevaderos pues están concretándose amistades que serán pa toda la vida. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la tiznada.

CÁNCER

Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. La vida te llenará de sorpresas estos últimos días del mes pues una persona a quien quieres y amas mucho podría comenzar a sentir atracción por ti. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos acuerdes podrías perderlos. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Cuida mucho tus palabras pues este fin de semana saldrán de tu boca con dolo y podrían ocasionar discusiones con seres queridos. Un mensaje o llamada te va a hacer tu fin de semana, trata de realizar un gesto agradable pa esa persona, que se vea que hay interés de tu parte.

GÉMINIS

Si tienes pareja hay posibilidad de rompimiento debido a chismes de terceras personas en cuestión. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Una amistad se compromete, empezarás a preocuparte mucho por tu futuro y por no haber logrado cosas que te propusiste, aún es tiempo, ve por lo que quieres y deja de estar quejándote de lamentaciones. No dudes más del amor de la persona que está a tu lado o estás complicando la relación al punto que tu pareja se canse de tantas dudas y decida ponerle fin a esa relación y mandarte bien lejos. La llegada de nuevas personas a tu vida se aproxima, muchas de ellas no serán de fiar y hay posibilidades de traiciones. Ten cuidado con caídas y golpes en estos días pues estarán a la orden del día.

TAURO

Es probable que recibas noticias nada agradables de una persona y eso que te negabas a creer resultará cierto, vienen decepciones para ti. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Una posibilidad de viaje se aproxima a inicios del mes de junio. Te sentirás tenso o tensa y melancólico al finalizar los días pues muchas de tus metas y sueños no han logrado realizarse por tonto o tonta. Si te atontas te van a joder bien y bonito. Aguas con comentarios con mala leche de amistades que te tienen muchas envidias. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.

ARIES

Momento de ver más por ti y dejarte de ridiculeces, tus actos son tu responsabilidad, de nadie más, si tu no los atiendes nadie más lo va a hacer por ti. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Días en los cuales tendrás que tomar decisiones sobre cierta persona, tienes un gran corazón y eres débil, por eso la mayoría de las veces te juegan el dedo en el hocico, ya no permitas eso. Quien se va se olvida, no te desaparezcas tanto de esa persona que quieres o te importa o poco a poco dejará de pensarte, eres muy orgulloso u orgullosa y ese ha sido el problema en tu vida, tu orgullo te ha llevado a cometer errores muy graves los cuales hoy en día te arrepientes. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente.