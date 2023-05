La Liga de España no tendrá tecnología de línea de gol debido a que el presidente no quiere pagar 3 millones de dólares

El partido entre Espanyol y Atlético de Madrid terminó 3-3 con una gran polémica debido a que el árbitro otorgó un gol en la línea a favor del Atleti de Antoine Griezmann.

A diferencia de la Premier League y otras grandes ligas de Europa, La Liga no tiene la tecnología para el cuerpo arbitral y conocer si un balón cruza la totalidad de la línea y seguirá así durante la temporada 2023-2024.

“El que da las licencias para la tecnología de gol es la FIFA. Esa tecnología cuesta tres millones y medios de euros. Tebas y LaLiga no quieren dar ese dinero a la FIFA. Es cierto que González González no tenía que haber corregido a Melero López porque él tampoco podía saber si podía haber entrado el balón, y eso es un error arbitral, lo tienen que asumir los árbitros. Pero el Espanyol también debería hacer un comunicado diciendo que quiere la tecnología de gol”, detalló Iturralde González, ex árbitro de primera división en la Cadena Ser.

❌ El tanto de Griezmann no debió de subir al marcador.



👀 El balón no llega a traspasar la línea por completo.



📉 Un error del VAR que puede costar el descenso del RCD Espanyol.



📹 @ArchivoVAR pic.twitter.com/Yx5Vj1P923 — Pichichi Media (@Pichichi_futbol) May 25, 2023

El Espanyol solicitó al Comité Arbitral que se impugne el partido debido a la polémica. Para el equipo periquito este partido es de suma importancia debido a la influencia que tiene en la tabla general para el descenso.

“Con esta forma de proceder incumple el protocolo VAR, por cuanto corrige una decisión arbitral sin disponer de una sola prueba concluyente para ello. Se produce por tanto una adulteración del partido y una negligencia manifiesta”, comunicó el Espanyol.

Espanyol aún sueña con la permanencia

César Montes fue pieza clave en el encuentro en donde el Espanyol terminó empatando de manera espectacular el juego contra el Atlético Madrid con marcador 3-3 y en el que además sacaron un punto que mantienen vivas las esperanzas de permanecer en la máxima categoría de España.

Además de marcar el primer gol de la remontada del equipo periquito, el mexicano Montes fue nombrado como MVP del partido, logrando una puntuación 6.4. Además el mexicano fue el alma del equipo y se lució durante los 90 minutos con buen fútbol aún y cuando su equipo perdía con marcador de 3-0.

