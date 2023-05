Las mejores ofertas en equipaje de mano, bolsos de viaje, mochilas y más

Haz que viajar sea un poco menos estresante con equipaje de alta calidad a precios muy bajos

Si viajas con poco peso, o muy poco, querrás una bolsa que sea económica y tenga un buen rendimiento en las pruebas de equipaje de CR.

La buena noticia es que puedes obtener excelentes ofertas en maletas de mano, bolsos de fin de semana, mochilas y billeteras delgadas que obtuvieron buenos resultados en nuestras pruebas y evaluaciones en el hogar. Encontramos las mejores opciones, para que puedas comprar con confianza, sabiendo que no solo obtendrás un buen precio sino también un excelente producto.

En las pruebas de Consumer Reports, sometimos 12 maletas de mano rígidas a 31 evaluaciones de uso, durabilidad, ergonomía, seguridad y otros aspectos. También hemos evaluado bolsos de fin de semana, billeteras delgadas y mochilas de viaje en acciones de nuestra vida cotidiana.

Equipaje de mano

Amazon Basics 21-Inch Hardside Spinner

Con su precio relativamente bajo y su admirable rendimiento en las pruebas, el Hardside Spinner expandible de 21 pulgadas de Amazon Basics es una elección que vale la pena. En las pruebas de usabilidad, transporte y tracción, calidad de construcción, ergonomía y diseño, y seguridad, Amazon Basics acumula puntuaciones sólidas; sin embargo, los evaluadores encontraron que el mango extensible se tambaleaba o era inestable. Este modelo carece de candado, pero tiene tres bolsillos internos para ayudar a organizar los artículos más pequeños. Además, está disponible en tamaños de 26 y 30 pulgadas, y como parte de conjuntos de dos y tres piezas, ninguno de los cuales probamos. Las dimensiones indicadas por el fabricante de 22×14.9×10 pulgadas, con el mango extensible, son ligeramente mayores que los requisitos de las dimensiones del equipaje de mano de la mayoría de las aerolíneas nacionales.

Por qué es una buena oferta: si estás buscando una opción de bajo costo de último momento, esta podría ser una excelente opción.

Samsonite Outline Pro Carry-On Spinner

Delsey St. Tropez 21″ Hardside Carry-On Spinner

Este equipaje de mano extensible de cubierta dura de Delsey es fácil de usar y funcionó bien en la mayoría de nuestras pruebas, aunque sufrió en algunas pruebas de impacto. Su garantía limitada de 10 años no es tan generosa como las garantías de por vida de otras marcas, pero es mejor que otras en el mercado. Viene en rosa, azul marino, negro y grafito.

Por qué es una buena oferta: Tiene casi un 50% de descuento sobre el precio minorista original, aunque el equipaje generalmente cuesta un poco más de $200, por lo que no te estás ahorrando tanto como parece.

Billeteras delgadas

Ekster Senate Cardholder

El portatarjetas Ekster Senate presenta un diseño que mantiene el nivel del grosor del cierre a la altura del tarjetero de aluminio. Incluye una correa para el dinero efectivo y un solo tarjetero para guardar los billetes en el exterior con el logotipo de la empresa estampado en el frente y una tarjeta en el exterior, donde podrías poner el boleto de tu transporte público. Cuidadosamente, la compañía incluye una correa adicional, para hacerla todavía más delgada, y todo dentro de una caja muy bonita.

Por qué es una buena oferta: el precio de venta actual es solo $5 más alto que el precio más barato que vimos durante la época festiva.

Travando RFID Blocking Bifold Credit Card Holder

Esta billetera de piel sintética de Travando cuenta con un clip para billetes no extraíble de tamaño completo en el interior. Su diseño incluye una cubierta que se abre tipo ventana, otra cubierta frontal que expone parte de la tarjeta que allí se encuentra y suficientes bolsillos para guardar 11 tarjetas.

Por qué es una buena oferta: Este es el mismo descuento que vimos durante las fiestas y está disponible a este precio en todos los colores.

Nimalist Air Tag Wallet

Esta billetera delgada Nimalist se adapta a los productos de Apple al incorporar en su diseño el dispositivo de seguimiento con forma de disco y parte superior redondeada de Apple, que se vende por separado. Las AirTag no son la mejor forma para billeteras delgadas, y la muesca es muy notable cuando se coloca en el bolsillo delantero o trasero. Sin embargo, esta es una billetera excelente, con cuero suave y siete bolsillos muy delgados que pueden contener hasta 12 tarjetas.

Por qué es una buena oferta: este precio de venta ha estado disponible desde antes del Black Friday.

Herschel Charlie RFID Card Case Wallet

Con un aspecto más similar a un monedero que a una billetera, la billetera delgada Charlie de Herschel ofrece protección RFID en sus cuatro bolsillos, incluida una funda más grande en el medio que se abre para mostrar su forro de rayas blancas y rojas característico, similar a su pequeña etiqueta en el lado. La billetera se siente rígida, pero no incómoda; no se pliega fácilmente incluso cuando está vacía. La amplia gama de estilos disponibles es impresionante. El único problema en este modelo es que hay tres etiquetas dentro del bolsillo central, una con la marca, una con lista de materiales y otra con un número de serie. Nuestro escritor no encontró una manera fácil de eliminar las etiquetas sin dañar la billetera. Las etiquetas estorbaban al colocar las tarjetas en este compartimento y distraían, pero, por lo demás, es un diseño simple y muy elegante.

Por qué es una buena oferta: es una de las billeteras delgadas más económicas, y tiene un descuento de un par de dólares más barato que durante la temporada festiva.

