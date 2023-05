Bronco Lara habló por primera vez tras perder el título mundial: “No le echo la culpa a nadie”

Mauricio ‘Bronco’ Lara perdió su título mundial en la báscula y también fue derrotado por una amplia decisión unánime por Leigh Wood el pasado fin de semana en Inglaterra. Tras su llegada a tierras aztecas, el mexicano no quiso echarle la culpa a nadie de lo que pasó, pero aseguró que se aprovecharon de su inexperiencia para despojarlo de su cinturón y sufrió hostigamiento.

En declaraciones a los medios recopiladas por Izquierdazo, el excampeón mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) expresó que lo hicieron firmar un papel que él creía era un examen médico y luego se enteró por su mánager Alejandro Brito que había perdido el título.

“De la nada me hicieron firmar un papel, fue cuando me dijeron ‘ya estás desconocido’. Yo no supe nada hasta que Brito me dijo: ‘¿si viste lo que firmaste?‘ Yo pensé que firmas un examen médico, como en la Comisión de Box de que estás bien, como consciente de lo que anotaron, y dije ‘del peso que di’. Me dijo no, de que ya perdiste el título”, declaró.

Al ser cuestionado si fue “chamaqueado”, término coloquial mexicano que se utiliza para expresar que se aprovecharon de su inocencia como a un niño, el pugilista respondió afirmativamente. “Pues sí”, dijo.

“No le echo la culpa a nadie, ellos saben por qué lo hacen. Espero que lo hayan hecho derecho, pero, pues bueno, si esa es su forma de ganar, pues está bien, no te preocupes. Hay más retos, más experiencias y créeme que si algún día me vuelvo a encontrar a esa misma comisión de box, adelante, no pasa nada”, comentó.

Bronco Lara también indicó que hubo hostigamiento por parte de la Junta de Control del Boxeo Británico, ya que tuvo que pesarse nueve veces antes del día de la pelea con Leigh Wood, lo que influyó en su desempeño.

“Influyó mucho el último día. Ocho a nueve pesajes en menos de 14 horas o 16 horas. Que nos fueron a tocar a las 7 de la mañana para el pesaje. Ellos me habían dado una cláusula de rehidratación y esa cláusula se respetaría hasta el día del pesaje. Que me hubieran dicho: ‘te tienes que despertar a las 10 de la mañana con tu cláusula de rehidratación’, que son 138 libras, y yo hubiera llegado a las 10:30 de la mañana con mis 138 libras o menos. Pero yo no veía por qué cada hora, cada dos horas, cada dos horas y media. Yo apenas daba el peso, me echaba un baño y me acostaba, y de repente ya tocaba”, explicó.

Cabe destacar que Bronco Lara, que se veía debilitado el día de la pelea, fue dominado de principio a fin por Leigh Wood quien se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces 118-109, 118-109 y 116-111, y recuperó su cinturón en el AO Arena en Manchester, Inglaterra.

Ahora el excampeón mexicano quiere pasar tiempo con su familia, para después volver a los entrenamientos y pensar en lo que viene para él. Mauricio ‘Bronco’ Lara, de 25 años, tiene récord 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, tres derrotas y un empate como profesional.

Sigue leyendo:

. “Quiero todos sus cinturones”: Venado López lanza advertencia a los campeones de la división tras vencer a Conlan

. Un inglés con sombrero de charro: Leigh Wood domina al mexicano “Bronco” Lara para recuperar el título mundial pluma

. Leigh Wood quiere una pelea de unificación con el mexicano Venado López y recibe respuesta: “Es el próximo”