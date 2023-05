Ronda Política: Nada para nadie en el Concejo de Los Ángeles

Muchos de los asientos en el Concejo de Los Ángeles ya son tan seguros como antes. Es decir, que después de dos años, pocos concejales tienen la certeza de que van a repetir en el cargo.

La concejal por el distrito 4, la demócrata socialista Nithya Raman anunció que buscará su reelección en las primarias del 5 de marzo de 2024, al mismo tiempo que dio a conocer una lista grande de políticos de peso que le han dado su apoyo tempranero.

Han salido a apoyarla la propia alcaldesa Karen Bass, la supervisora Hilda Solís, la presidenta de la Junta del LAUSD, Jackie Goldberg, el exalcalde Antonio Villaraigosa, los excontralores Wendy Greuel y Ron Galperin, los senadores estatales Ben Allen, Caroline Menjivar y sus compañeros concejales Marqueece Harris-Dawson, Eunisses Hernández, Hugo Soto-Martínez y Katy Yaroslavsky.

La larga lista de respaldadores políticos no deja lugar a dudas: la concejal Raman está en apuros para el 2024; y no tiene segura la reelección, y por eso vemos que los apoyos se vinieron en cascada para arroparla.

Raman desbancó en 2020 a David Ryu, el primer coreanoamericano en ser concejal de Los Ángeles, y con su llegada al concejo angelino incentivó a los demócratas socialistas a lanzarse como candidatos.



Los dos puntos vulnerables de Raman tienen que ver con que el rediseño de mapas electorales ha hecho que el distrito 4 que abarca la parte central de Los Ángeles, el sur del Valle de San Fernando y las Montañas de Santa Mónica se modificó para incluir nuevas áreas de las comunidades de Silver Lake, Los Feliz, Encino y Reseda; pero hay además sectores que no están de acuerdo con sus posturas en torno a la población sin hogar. Su distrito es muy liberal pero bajo ninguna circunstancia toleraría que le planteen personas sin hogar cerca de sus vivienda, o se limite el papel de la policía.

Y por si no fuera suficiente, Raman tiene un fuerte retador con Ethan Weaver, un fiscal de barrio de la Oficina del Fiscal de la Ciudad, abiertamente gay y quien conoce muy bien la ciudad. Y nada menos que el exconcejal Mitch O’Farrell, le organizó no hace mucho un evento de recaudación de fondos.

Lo que nos queda muy claro, es que en estos tiempos, ningún asiento en el Concejo de Los Ángeles es 100% seguro para los titulares. En marzo de 2024, 7 de los 15 puestos del Concejo estarán en juego, y no descartemos sorpresas.

Bonta se sube al barco

Todo parece indicar que el fiscal de California, Rob Bonta en breve se aventara el ruedo y será otro contrincante a reemplazar al gobernador Gavin Newsom en 2026; por lo que se une a la contienda a la que ya se anotaron la vicegobernadora Eleni Kounalakis y la contralora de California, Betty Yee. ¿Y el exalcalde Villaraigosa cuándo se decidirá? Bueno tal vez se tarde un poco en anunciar sobre todo porque su nombre ya es conocido en el estado, aunque apuntarse temprano, le ayudaría a recaudar los fondos que le faltaron en su primer intento por ser gobernador.

Inesperada partida

Dejó sin habla la inesperada partida de Chris Garcia, quien fuera dos veces alcalde de Cudahy, una ciudad al sur del condado de Los Ángeles. Chris tenía solo 37 años cuando decidió poner fin a su vida. Fue un político controversial: defensor de los inmigrantes, innovador, trabajador, pero también criticado por no vivir en Cudahy y abrir las puertas a la marihuana al consumo social en una pequeñísima ciudad de una milla habitada por familias trabajadoras latinas. Y no decimos más porque ya no está aquí para defenderse.

¡Descanse en paz y fortaleza a su familia!

Ronda Política #11