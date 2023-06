Agenda de Los Angeles: diversión para toda la familia

Fiesta de mariachis en el Bowl

Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Lindas Mexicanas, Mariachi Los Reyes y Mariachi Los Arrieros del Valle son solo algunas de las agrupaciones que participan en Mariachi USA, festival musical que este año celebra su aniversario 34 y que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Además actúa el Ballet Folklórico de Los Angeles. Boletos desde $44. Informes mariachiusa.com.

Foto: Archivo

Verano en el museo

El Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) le dará la bienvenida al verano con el Summer Jam en la Walt Disney Company Piazza; habrá música, actividades manuales y entretenimiento para toda la familia. Los asistentes podrán ingresar gratis al museo de 4 a 8 pm conforme vayan llegando. La capacidad es limitada. No se necesita reservación pero sí se recomienda. Viernes 2 a 8 pm. Gratis. Informes academymuseum.org.

Lo nuevo en SeaWorld

SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) inaugurará el verano con el estreno de Arctic Rescue, la nueva atracción del parque que es apta para toda la familia. Se trata de la montaña rusa con motonieves que llevan por un paseo a través del ártico en una misión de rescate de animales en peligro. Es la atracción montable más veloz y más larga de la costa oeste; cuenta con tres despegues que se incrementan en velocidades hasta 40 millas por hora. Disponible partir del viernes. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.

Exhibición de fotos

LA: In Dialogue es un proyecto del museo Getty, que se asoció con cuatro organizaciones sin fines de lucro para enseñar a un grupo multigeneracional de artistas fotografía inspirada en la exhibición Dawoud Bey and Carrie Mae Weems: In Dialogue del Getty. Durante varios meses, Black Image Center (de Culver City), Inner-City Arts (del centro de Los Angeles), LA Commons (de Leimert Park y South LA), y Venice Arts (de Venice Beach) trabajaron con unos 60 artistas para crear los trabajo de esta muestra. A partir del sábado en la galería Band of Vices (5351 W. Adams Blvd., Los Angeles). Termina el 17 de junio. Entrada gratuita. Informes bandofvices.com.

Bachata con Romeo

Romeo Santos sigue llevando su música de bachata por escenarios de todo el mundo. En esta ocasión, traerá su gira Fórmula Vol. 3 al estadio SoFi, donde interpretará éxitos como “Enséñame a olvidar”, “Eres mía”, y “Bella y sensual”. Actualmente promueve su disco “Fórmula Vol. 3”. Sábado 7 pm. Boletos desde $43. Informes sofistadium.com.

Foto: Getty Images

Danza moderna

La Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) presentará Cosmogony, que hará su debut en Los Angeles y en el que bailarines de Suiza interpretarán danzas contemporáneas que serán proyectadas en tiempo real en las pantallas LED de la plaza. Los artistas bailarán bajo una captura de cámara de 42 movimientos que digitalmente los convertirá en avatares. Sábado 7 pm. Gratis. Informes musiccenter.org/summer.

Música pop

Luego de anunciar su separación el año pasado, la banda de pop CNCO comenzó su gira de despedida, llamada Última Cita, que llegará al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) este fin de semana. Los cuatro miembros de la banda —en sus inicios eran cinco—, interpretarán los temas más conocidos de su repertorio. Sábado 8 pm. Boletos desde 35. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Fiesta para toda la familia

Durante dos días se estará celebrando en el Musco Center for the Arts (415 N. Glassell, Orange) el Heartbeat of Mexico, un festival familiar en el que participan Flor de Toloache y Las Cafeteras (viernes 7:30 pm) y Son Rompe Pera (domingo 6:30 pm). El domingo también tendrá lugar el Family Festival, de 12 a 6 pm. Todos los eventos son gratuitos excepto el concierto de Flor de Toloache y Las Cafeteras; los boletos van desde $25. Para los eventos gratuitos es necesario hacer reservación. Informes muscocenter.org.