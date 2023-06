Rodrigo y Gabriela: recargados y renovados

Rodrigo y Gabriela pensaron que con la pandemia se iba a acabar el mundo, así que se encerraron en su estudio y se dedicaron a grabar como si fuera lo último que iban a hacer en sus vidas.

“No estábamos pensando que iba a ser un disco, sino un viaje creativo”, dijo Gabriela en una charla telefónica desde Scottsdale, Arizona, donde el dúo se encontraba de gira. “Cuando eres artista, pues estás viendo qué le quitas y qué le pones al molcajete”.

Y como no se acabó el mundo, ese viaje creativo resultó en un álbum que se titula “In Between Thoughts​.​.​. A New World”, y ha causado un gran revuelo en el ámbito musical porque por primera vez desde que se creó esta banda, se incluyó algo más que las guitarras acústicas de sus integrantes.

“Como fue bien espontáneo nos fuimos bien locos, con guitarras eléctricas y orquesta y otras cosas”, dijo Gabriela.

El disco contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bulgaria, pero no por eso deja de sonar rockero, el amor eterno de este dúo mexicano que hasta el 2012 fue pareja sentimental. Actualmente su relación es meramente artística.

Actualmente se encuentran en una gira que recorre varias ciudades de Estados Unidos —hoy jueves tocan en el teatro Youtube de Los Angeles y el 27 de junio en el teatro Kings de Brooklyn, Nueva York—, siguen por Canadá y terminan en noviembre en Europa.

Y mientras sucede, estos músicos ya están trabajando en su siguiente álbum, que Gabriela promete estará “bien locochón”, lo que se puede traducir como innovador y fuera de lo común.

Otra sorpresa que se podría esperar de esta banda es que algún día saquen un disco con canciones, una opción que no descartan a pesar de que mucha gente les ha pedido que se mantengan fieles a su estilo estrictamente acústico.

“Pero ahora ya con este disco que ha tenido muy buena aceptación sí sería bueno sacar canciones”, dijo. “Sí las tenemos pero no las hemos sacado”.

Tanto ella como Rodrigo escriben temas pero nunca los han sacado a la luz. El plan sería que alguien más los interpretara porque Gabriela cree que ni ella ni Rodrigo son cantantes.

Alterno a sus carreras como guitarristas, ambos tienen proyectos alternos en Ixtapa, una ciudad costera en el estado mexicano de Zihuatanejo. Él es propietario de un restaurante vegano y ella de la Casita Ecovegana, una organización en la que se dan clases de cocina y de cómo crear huertos y criar ganado. También tiene a su cargo de un albergue de gatos.

Cuando no están de gira, además de atender sus negocios, la pareja se reúne con frecuencia en el estudio que comparten y que es “una de las mejores inversiones que hemos hecho”, dijo Gabriela.

“Cada vez que regresamos [a Ixtapa] vamos a usar nuestro juguete”, dijo.

En detalle

Qué: Rodrigo y Gabriela

Cuándo: hoy jueves, 8 pm

Dónde: teatro Youtube, 1011 Stadium Dr., Inglewood

Cómo: boletos e informes ticketmaster.com