Angelino se salva de perder su casa gracias al programa de Rescate Hipotecario de California

Cuando el angelino Eloy Anthony García abrió el sitio web de la Ciudad de Palms Springs para ver el estado de su adeudo en impuestos a la propiedad de su casa, rompió en llanto, no podía creer que la deuda ya no estaba ahí.

“Casi me caigo de rodillas cuando me di cuenta que ya no debía nada”, dice Eloy Anthony, emocionado al recordar que gracias al programa de Rescate Hipotecario de California, su deuda de $12,000 en impuestos a la propiedad quedó saldada.

“Si el estado de California no me hubiera ayudado, habría perdido mi casa que con tanto esfuerzo me costó comprar”, dice.

Y añade que no tiene palabras para mostrar su gratitud. “Fue como ganar la lotería. Antes de eso, no podía dormir pensando cómo iba a hacer para pagar la deuda por impuestos”.

Hace unos años, Eloy vendió su casa en Los Ángeles que estuvo pagando durante 25 años, y con las ganancias se compró en efectivo una casita en Palm Springs.

Eloy Anthony García, su vida cambió cuando recibió el apoyo del programa de Rescate Hipotecario de California. (Cortesía)

Así que se dispuso a disfrutar la vida sin tener que pagar hipoteca, pero empezó a tener problemas de salud, producto de una fiebre reumática en su infancia que le afectó las válvulas del corazón.

“Cuando llegó la pandemia, ya estaba atrasado en el pago de los impuestos a la propiedad, pero eso se agravó cuando perdí mi trabajo como maestro de ciencias. Yo soy graduado de biología por UCLA”, dice.

Y peor se pusieron las cosas cuando durante la pandemia enfermó en dos ocasiones de covid y se vio muy delicado.

“Me puse muy mal, sufrí problemas pulmonares y hasta pérdida de memoria”.

Sin trabajo y con su salud mermada, llegó al grado de no tener para pagar sus cuentas más básicas ni le quedaba dinero para comer. “Sobreviví de los bancos de comida”.

Para colmo, la calefacción se le descompuso, y pasó frío durante dos años porque no tenía manera de arreglarla.

Dice que se la pasaba rezando y pidiéndole a Dios encontrar una salida para pagar su deuda de impuestos.

“Recé 1,000 veces. No sabía qué hacer. La deuda era por $20,000, y como pude estuve juntando dinero por años y alcancé a pagar $8,000, pero aún quedaban $12,000 y no tenía forma de conseguir esa cantidad por ningún lado”.

Aún hay dinero para apoyar a quienes adeudan su hipoteca a causa de covid. (Shutterstock)

Fue una trabajadora social quien le habló del programa del Rescate Hipotecario de California y lo ayudó a llenar la solicitud.

“En dos meses me aprobaron la ayuda financiera y pagué mi deuda. Me salvaron la vida. Ahora estoy al corriente con el pago de mis impuestos a la propiedad. Ya puedo dormir tranquilo”.

Y confía que ese apoyo del estado cambió toda su vida.

“Estoy recibiendo beneficios por discapacidad. Recibo terapia física; y ya estoy sanado de covid y sus complicaciones, aunque triste porque el virus mató a mi papá, dos tíos y dos primos”.

Eloy de 57 años hace un llamado a aquellos propietarios de casa que tengan deudas por hipotecas e impuestos a la propiedad a causa de la pandemia, para que apliquen por la ayuda del Rescate Hipotecario de California.

“Mucha gente no sabe que hay miles de dólares destinados para apoyarlos. Nomás tienen que mandar los documentos y esperar un rato. Con esa ayuda financiera, pueden tener una vida nueva”.

El programa del Rescate Hipotecario de California aún tiene dinero disponible para ayudar a dueños de vivienda atrasados con sus pagos de hipoteca a causa de la crisis de salud del covid.

“La ayuda se va a seguir dando hasta que se agoten los fondos. La invitación es para que los dueños de vivienda apliquen cuanto antes”, dijo Lorena Domínguez, portavoz del programa de Rescate Hipotecario de California.

Y subrayó que se trata de una asistencia financiera que no se tiene que regresar ni pagar al estado.

Explicó que este dinero proviene de los $1,000 millones que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense le entregó a California para recuperarse de la pandemia.

“Hasta ahora el 37% de los beneficiados con el programa de Rescate Hipotecario de California son latinos”, dijo.

Los dueños de vivienda elegibles pueden recibir hasta $80,000 en subvenciones que no tienen que pagar.

Los fondos se distribuyen en cuatro tipos de ayuda:

1. Cubre pagos de hipoteca atrasados, si el dueño de la vivienda tiene por lo menos dos pagos atrasados antes del 1 de Marzo, 2023;

2. Paga impuestos a la propiedad atrasados, si el dueño de la propiedad debe por lo lo menos un pago de impuesto a la propiedad antes del 1 de Marzo, 2023;

3. Cubre toda o parte de un préstamo por reclamo parcial o aplazamiento de deuda obtenido después de enero de 2020 para ayudar con pagos de hipoteca atrasados.

4. Para personas con una hipoteca inversa, hay ayuda con pagos de seguro de propiedad e impuesto a la propiedad atrasados.

La portavoz del programa dijo que la meta es que las familias que no han podido salir a flote monetariamente a causa de la pandemia, puedan evitar la ejecución hipotecaria y embargo de sus casas.

¿Qué propietarios de vivienda califican?

Han sido afectados de forma financiera a raíz de la pandemia.

Con ingresos igual o menores que el 150% del ingreso promedio del condado donde residen.

Propietarios que ya han recibido ayuda pueden volver a solicitar fondos, hasta un total de $80,000.

Califican dueños de vivienda, y también los que tienen una residencia principal que incluye hasta cuatro unidades, los dueños de condominios, duplex, triplex, pequeñas viviendas (ADU).

“El requisito principal es que tienen que vivir en la vivienda por la que van a pedir la ayuda; y en el caso de las cuatro unidades, vivir en una de ellas”, precisó la vocera del programa de Rescate Hipotecario de California.

Puntualizó que desde que inició del programa en diciembre de 2021, más de 16,518 dueños de vivienda en California han recibido aproximadamente $429 millones de dólares.

Los interesados pueden llenar la solicitud en el portal CAMortgageRelief.org o llamar al Centro de Atención al 1-888-840-2594.

“Esperamos que más familias soliciten sin temor la ayuda para que puedan conservar sus viviendas” agregó Domínguez.

Y dijo que si se necesitan ayuda para llenar la solicitud, deben acudir a una organización comunitaria para que los auxilien con el llenado.