Chayanne cumplió el sueño de una fan con enfermedad terminal

Hace unos días las redes sociales se conmovieron con la historia de una mujer que lucha contra el cáncer, pues reveló que uno de sus grandes deseos es conocer al cantante Chayanne. Y todo parece indicar que su petición será concedida luego de que el famoso la contactara. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue a través de su cuenta de Tik Tok que su hija Tania Hernández, quien en su momento lanzó la petición de su madre a redes sociales, compartió la respuesta que el boricua le dio luego del revuelo que su video causó en redes sociales.

“Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira. Chayanne“, es el mensaje con el que el también bailarín reaccionó a las muestras de cariño de la mujer.

Hernández decidió inmortalizar el momento en el que le compartía la noticia a su madre por medio de un audiovisual. “Aquí mi mamá. No sabía nada y estábamos tratando de disimular la emoción”, mencionó para acompañar el video. “Ayer tuvo su séptima quimioterapia y hoy recibe esta bella noticia”.

La emoción de la señora quedó capturada y ya ha dado la vuelta al mundo gracias a la atención que ha recibido por parte de los internautas. Y es que entre sonrisas, celebraciones y abrazos, agradeció a Chayanne por hacer caso a su mensaje.

“Mis lentes… ¡Chayanne! ¡Me escribió! ¡Me va a llevar Chayanne! ¿Cuándo, cuándo, cuándo me va a llevar Chayanne?”, agregó con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada. “Yo sabía que no me iba a dejar mi Chayanne”.

Para finalizar, la fanática del puertorriqueño no perdió la oportunidad de hacerle otra petición para el momento de su encuentro: “Te amo, te amo más ahora. Chayanne, gracias. No te olvides de mi cobija para que yo me duerma y despierte contigo, mi vida. Aquí están tus nietas, tu hija. Gracias Chayanne; te amo más, más te voy amar. Papucho, de papuchos. ¡Me contestó!”.

Seguir leyendo:

• Chayanne enloquece a sus fans con sus pasos de bachata y promete “enseñarles más”

• ¡Lo hace de nuevo! Chayanne eleva la temperatura con un video donde sólo lleva una bata encima

• La hija de Chayanne debuta oficialmente como cantante, con el tema “Dime qué hago”