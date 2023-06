El trofeo de la tristeza: la curiosa celebración en Arabia Saudita tras la obtención de un campeonato

En la semana, se pasó de un festejo desmedido y hasta polémico a una celebración sin sabor a gloria. La selección nigeriana de fútbol eliminó a Argentina del Mundial sub 20. Tras este logro, algunos futbolistas africanos hicieron algunos gestos de cortes de cuello para celebrar la eliminación de la Albiceleste. De este tipo de festejos se pasó a uno sin sabor alguno que se produjo en el fútbol árabe.

Aunque fue en Arabia Saudita, no guarda relación con el torneo que disputa Cristiano Ronaldo. Las curiosas imágenes se generaron en la segunda división del balompié árabe y tuvo como protagonista al Al-Ahli.

El histórico conjunto árabe se coronó campeón de la segunda división de Arabia Saudita. Sin embargo, la obtención de ese campeonato dejó una de las imágenes más curiosas de la semana. Los futbolistas del Al-Ahli no tenían ni un gesto de alegría en sus rostros. La celebración no tuvo ningún tipo de sabor tras el cumplimiento del objetivo.

Tenés menos onda que jugador de Al-Ahli festejando el título… 😂🇸🇦⚽pic.twitter.com/F16E63BRbB — Fodboldworld (@fodboldword) May 31, 2023

Un equipo importante que regresa a lo más alto

La poca muestra de alegría quizá tenga que ver con que este es un club que está acostumbrado a luchar por grandes cosas en el campeonato saudí. Caer a la segunda división fue un gran fracaso de la temporada anterior, aunque rápidamente lo enmendaron con el ascenso.

El Al-Ahli es un club que tiene en sus vitrinas 13 Copas del Rey, 6 Copas del Príncipe, 4 campeonatos en la primera división de Arabia Saudita y un par de subcampeonatos en la Champions asiática. El conjunto de Yeda es otro de los rivales tradicionales que compite contra los gigantes del torneo: Al-Hilal, Al Nassr y Al-Ittihad. Quizá esta sea una de las grandes razones por la que un trofeo de acenso les deja un triunfo con sabor amargo. 🇬🇲 Modou Barrow & his team Al-Ahli have been crowned champions of the Saudi Arabian Yelo League on Monday.



The players walked off immediately & did not celebrate the title win. The club board said it will be embarrassing to do so as they should not have been relegated earlier. pic.twitter.com/pscZbcEJKf— Foday Manneh (@foday_manneh_) May 30, 2023

