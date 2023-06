Presidente Zelensky: Ucrania está lista para lanzar una contraofensiva

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo en una entrevista publicada el sábado que su país está listo para la contraofensiva anticipada contra las fuerzas de ocupación rusas.

“En mi opinión, a partir de hoy, estamos listos para hacerlo”, dijo Zelensky en una amplia entrevista concedida a The Wall Street Journal. “Nos gustaría tener ciertas cosas, pero no podemos esperar meses. Creemos firmemente que lo lograremos. No sé cuánto tiempo tomará”.

Zelensky reconoció la superioridad aérea rusa en el frente y dijo que la falta de protección del poder aéreo ruso significa que “una gran cantidad de soldados morirá” en la contraofensiva.

“A Ucrania le hubiera gustado tener más armas suministradas por Occidente para la próxima campaña”, dijo. “Aún así, Ucrania está lista para moverse”.

El líder ucraniano también se pronunció sobre otros temas, incluida la política estadounidense.

Al hablar sobre las elecciones presidenciales del próximo año, Zelensky dijo que el presidente Joe Biden “ha sido más útil que el presidente Trump”, aunque enfatizó que no hubo una invasión a gran escala durante el mandato de donald Trump.

La administración Biden ha comprometido más de $37 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia y prometió más ayuda militar. Los aliados europeos han seguido.

El viceministro de defensa de Ucrania, Volodimir Havrylov, también ha mostrado optimismo en una victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia y calificó el uso de misiles balísticos por parte de Rusia en mayo como “un último recurso estratégico”, y señaló que el sistema de defensa aérea de Ucrania había sido “más del 90 por ciento efectivo contra los ataques”.

Volodimir Havrylov dijo que, además de los ataques con misiles de crucero, Ucrania se enfrentó a continuos ataques con misiles balísticos en mayo, especialmente en los centros urbanos, incluida la capital, Kiev.

Sigue leyendo:

– “Dientes de dragón” y trincheras antitanques: las imágenes satelitales que revelan cómo Rusia se está preparando para la esperada contraofensiva ucraniana

– Ucrania dice estar lista para una contraofensiva militar contra Rusia

– El presidente de Ucrania ofreció un sorpresivo discurso de graduación en una universidad de EE.UU.