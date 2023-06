En San Siro y con emotivo discurso: Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro como jugador profesional

Zlatan Ibrahimovic dijo adiós al fútbol. Tras una larga y exitosa carrera dentro y fuera de Europa, el delantero con pasado en el, FC Barcelona, PSG, Inter de Milán, Juventus, LA Galaxy y otros equipos más anunció su retiro de las canchas profesionales.

Tras la última jornada de la Serie A, que terminó con victoria 3-1 del AC Milan ante Hellas Verona, el equipo rojinegro le dedicó un homenaje tras su no renovación de contrato. Sin embargo, el delantero que hacía vida en la Selección de Suecia fue más allá y anunció su retiro.

Ibra, que cumplirá 42 años en octubre, no pudo jugar regularmente en la actual temporada, esto motivo a que la anterior la finalizó con una lesión en la rodilla que lo dejó más de seis meses fuera. Posteriormente, luego de una larga recuperación lo intentó, pero una nueva lesión lo dejó fuera para el resto de la campaña, esa que se convirtió en la última de su carrera.

#Ibrahimovic in lacrime: "Mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milansita per tutta la vita" #MilanVerona pic.twitter.com/6ah73DR2Yd — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 4, 2023

El sueco deja unas cifras de 93 goles y 35 asistencias sumando sus 116 partidos en dos etapas, dentro del equipo de Milán, pero un legado mucho mayor en el que también se incluyen dos ‘Scudetti’ y una Supercopa de Italia.

No obstante, sin duda alguna lo más importante que dejó Zlatan fue el renacer del gigante italiano, quien bajo su tutela ganó un título tras 11 años, regresó a la EUFA Champions League y también llegó a cuartos de final de dicha competencia.

“Llegó el momento de decirle chao al fútbol”, fue la frase que determinó el futuro de Zlatan Ibrahimovic, no solo fuera del AC Milan, sino de todas las canchas a nivel mundial. Como resultado, ‘Ibracadrabra’ no retornará al LA Galaxy, lugar en donde se pensó que seguiría su carrera, aunque no era el único posible destino, pues el Monza de la Serie A también estaba interesado en su servicios.

