Greg Hardy, exjugador de la NFL, sufre nuevo nocaut en combate de boxeo (Video)

Greg Hardy no ha tenido un buen comienzo en el boxeo. Esta vez el exjugador de la NFL fue noqueado nuevamente y de manera impresionante por Alexander Flores en Team Combat League, realizado en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut.

En su presentación en la promotora de boxeo, el también expeleador de UFC descuidó su defensa y recibió un duro golpe de izquierda que lo mandó a la lona en el round número 17. Luego de ponerse de pie, Hardy logró acorralar su oponente contra las cuerdas y lo conectó, pero Flores, en el contraataque, nuevamente le encajó una mano que tumbó al exluchador y el réferi detuvo el combate.

Greg Hardy got dropped twice in Team Combat League boxing pic.twitter.com/NSB9KDQeF2 — Fight Lounge (@fightlounge_) June 3, 2023

Tras el duro resultado, Greg Hardy publicó un mensaje en su Instagram donde admitió que se había equivocado en la pelea y pagó caro el error. Además, pidió a los fanáticos del deporte que mejor disfrutaran de “su progreso en el boxeo” antes de criticarlo.

“2-0, no tengo excusas, pero ustedes deberían terminar con ese odio porque mi progreso está aumentando constantemente y tendrán que seguir mirando, es mejor que disfruten. El viaje a la cima comienza con Tom y todos los que me critican no pudieron hacer la mitad de lo que hice después de que me retiré de ser el mejor en lo que era en la NFL”, escribió en la red social.

Greg Hardy es un expeleador de UFC y exjugador de la NFL (Dallas Cowboys y Carolina Panthers). En su paso por los deportes de combate, el estadounidense tiene récord de 7 victorias y 5 derrotas. Al abandonar la compañía que dirige Dana White en 2022, el peso pesado firmó contrato con Bare Knuckle y en su debut en febrero también fue noqueado. El atleta ahora suma un nuevo revés en su carrera, esta vez en Team Combat League, también por la vía rápida.

