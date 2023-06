Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 5 al 11 de junio 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 5 al 11 de junio del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Controlar tu carácter esta semana será de vital importancia, los arranques y los berrinches no te llevarán a nada bueno y mucho menos te abrirán oportunidades en ningún ámbito. Estarás muy sensible a cualquier estimulo externo, desde que te enojes mucho, hasta que te pongas sumamente sensible y todo te haga llorar, tendrás que encontrar un equilibrio y no andar por la vida con todo en desbalance. Son días para no echarte más compromisos laborales, son días para no iniciar ningún negocio o negociación, porque no tienes la mente clara y podrías hacer algo de lo que después te puedas arrepentir. En el dinero todo está estable, ni más ni menos, pero lo necesario para solventar esta nueva semana. Tu salud física es buena, pero te hace falta cuidar la salud emocional y mental.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Será una semana para poner a trabajar el conocimiento o la experiencia adquirida en lecciones de vida del pasado. Estos días no volverás a caer en círculos viciosos, no volverás a creer en palabras que ya escuchaste en el pasado y solamente te llevaron a pasarla muy mal, así que te sentirás perfectamente bien cuando detectes esos focos rojos, pero sobre todo cuando digas no. Esta jornada ponte las pilas y ve sin miedo a pedir ese aumento de sueldo, ese cambio de puesto o de área que tanto has pensado, tienes una energía muy favorable para que ese cambio se lleve a cabo rápidamente. En la salud pueden presentarse alguna molestia de estómago, cuida lo que comes, pero sobre todo cuida de no hacer corajes.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Toda decisión tiene una consecuencia, buena, mala o regular, pero al final cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Esta semana te toca ser firme con lo decidido en días pasados, entender y no quejarte de lo que suceda en estos días por las determinaciones tomadas. Asumir las consecuencias de tus actos será una lección que tengas que aprender en estos días, pero si todo lo hiciste con plena conciencia y de corazón estate tranquilo, tranquila, que la vida todo lo regresa tres veces tres. En lo laboral es importante pongas ya toda tu atención y compromiso ahí, estas yendo a trabajar con desgano, con mucha apatía y esto ya podría traerte consecuencias, llamadas de atención, suspensiones etc. Es preciso que estos días retomes cualquier tipo de terapia que te había estado ayudando mucho y que por falta de organización dejaste aun lado, ve, la salud de tu mente y emociones es primordial para seguir adelante.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Que nadie ni nada te mueva de tu centro. Comienzas la semana con una claridad mental extraordinaria, así que cuida que así sigan todos estos días, no permitas que ninguna mala intención o palabra te saque de ese equilibrio. Es una semana tan ligera que caminas a todos tus asuntos sin ansiedad, sin estrés, la calma y la paz te acompañaran en cada uno de tus planes. Jornada muy hogareña, querrás estar la mayoría del tiempo en tu hogar, disfrutando de tu espacio, de tus cosas, de tu familia. Estos días son propicios para encontrar de nuevo el tiempo, el lugar, la persona o personas que te ayuden en tu camino espiritual, sabes que estas de nuevo listo, lista, para retomar ese aspecto de tu vida.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

No dudes del camino por el cual estas andando, te costó mucho decidirte como para que a estas alturas dudes. Sigue andando, verás que al finalizar la semana empieza a tener resultados tangibles en negocios, dinero, amor. Es una gran semana para poner en marcha planes de asociaciones, si necesitas un socio para tu negocio, para emprender, no lo pienses más y ve en su búsqueda, sí ya sabes quién podría ser ve y propónselo ya, verás que la respuesta es positiva. Las inversiones que realices en esta jornada son de gran y rápido crecimiento, solamente cerciórate de hacerlas en un lugar reconocido y confiable. En el amor el romance está en el aire, vuelves a ser detallista y te das cuenta de cuanto habías descuidado a tu pareja, pero no volverás a dejar que pase un abandono más. Cuida la salud de tus ojos, es tiempo de un chequeo con el oftalmólogo.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No pienses que ya hiciste suficiente, porque no es así, necesitas poner más empeño. Las reconciliaciones de pareja estarán muy bien aspectadas, pero hacer y después dejar de hacer no es una buena técnica, necesitas ser constante, solamente así volverán a creer en tu palabra, en tus promesas. No eches a perder lo que ya has ganado en el amor, de por sí, te costó que recobraran la confianza en ti como para que dejes de poner energía buena en la pareja. En lo laboral contaras con el apoyo de un superior para salir de un bache, agradece y trata de no volver a cometer el mismo error o no estarán más para ayudarte. Es una jornada para que hagas inversiones y se multiplique de manera adecuada y positiva los ahorros. En la salud cuida de los huesos de piernas, puedes tener alguna molestia o lesión que te puede dar mucha lata.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Espera, esta semana trata de no mover nada, de no empezar nada, habrá una energía de demora y de pausa. Tendrás que fluir y caminar al ritmo de las horas y los días, tendrás que caminar al mismo son de las personas que te rodean, desde los compañeros del trabajo, de la escuela, de la familia con los mismos amigos. No desesperes, mejor dale la vuelta a todo lo lento que pueda haber estos días y ocupa el tiempo para la reflexión, para restructurar, para entender dudas que puedan salir a la luz estos días. Es una semana para no ahogarte en tonterías, te darás cuenta de que es mejor disfrutar el tiempo al lado de tu familia, amigos pareja, de poner atención y empeño a los proyectos laborales que tengas. Todo lo que te preocupe con respecto a la salud mejorará, con calma y paciencia llegaras a buen puerto. No es tiempo de invertir ni de hacer compras grandes, es mejor esperar y mirar panoramas distintos.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

¿Crees que puedas hacer y decir lo que quieras? Pues no, tu libertad termina en donde empieza la del otro, el respeto se gana y el mismo que quieras para ti es el que tienes que dar. Es una semana para controlar tus enojos y tus arranques, no puedes salir de tu centro cada vez que algo no te parezca, que algo no sea como tú quieres o dices, todos tienen su propia manera de hacer, sus propios procesos, su propio tiempo y a ti solo te queda entender o alejarte. Estos días, te dan la oportunidad de trabajar profundamente con el ego y el orgullo, entender que estas emociones, también tienen su lado negativo y positivo, pero que cuando encuentras el punto medio puedes llegar a convivir con todos a tu alrededor sin juzgar. En el trabajo pondrán en marcha alguna de tus peticiones, insististe y serás escuchado, agradece. La familia necesita de nuevo al ser sensible que habita dentro de ti, trata de poner de tu parte para que regreses a tu centro y tus emociones de nuevo encuentren el buen camino. En la salud es importante cuidar de dolores intensos de cabeza y cuidar de la vista cansada.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

La discreción será tu mejor arma para esta semana. Mira, escucha y calla, si haces estas tres acciones, tu mesura será muy valorada y podrás ganarte la confianza de personas que recién conozcas y esto te abrirá la puerta más difícil, ya lo verás. Esta jornada ponte en contacto con familia lejana, todas las dudas o todos esos asuntos que nunca has logrado encajar en la historia familiar los podrás acomodar como un rompecabezas cuando estas personas comienzan a hablar y así entenderás mucho de lo que pasa y pasó a tu alrededor. Es una semana en donde encontrarás paz y fin a muchas de las situaciones que te abrumaron largo tiempo. tus finanzas pueden estar un poco detenidas, no te desesperes, a veces es necesario que las cosas tengan una pausa para que se reacomoden y así puedan crecer. No gastes en lo que no necesitas verdaderamente.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Te urge conectarte profundamente con tu ser, has estado descuidando mucho a tu ser espiritual y álmico y esto no te está permitiendo encontrar el equilibrio entre tu pensamiento y cuerpo físico. Llegó el momento de ocuparte de esta parte tan vital en cada ser. Tendrás grandes mensajes de guías y protectores, encontraras consejos a la vuelta de la esquina, personas que te quieres y aprecian te dirán lo que sientes y piensan de ti y tu vida, estos días serán de mucha información que verdaderamente nutrirá tu vida, tómala sin renegar. En las cuestiones mundanas recobraras por fin un dinero que habías prestado, ahórralo, no lo gastes, al final es algo que ya veías perdido, así que hazlo crecer.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Se considerado, considerada, es tiempo de ponerte en los zapatos de los demás, solo así entenderás lo que es verdaderamente importante. Esta jornada te darás cuenta de que el dinero no lo es todo, te darás cuenta de que hay otras cosas que tienen más valor, puede ser que las lecciones que se presenten en esta semana sean grandes y profundas, pero te dejarán grandes enseñanzas, la perspectiva de la vida, de tu vida será distinta. Tu familia necesitará de ti, son momentos ideales para acercarte a los hijos y retomar la comunicación, no dejes nada pendiente con ellos, necesitan ser escuchados, necesitan de tu atención. Cuida de los excesos no vayas a caer en tentaciones, no vayas a reuniones en las que creas puede haber cosas que no van con tu educación, cuídate.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es una semana se gran productividad, estarás sumamente activo, activa. Los frutos de estos días los tendrás casi inmediatamente, todo lo que toques o emprendas camina rápido, así que aprovecha esta energía que pasa por tu signo querido Cerdo y no pares. Tendrás que trabajar profundamente con la vanidad y la soberbia, que todo se te de casi mágicamente puede sacarte de balance y subírsete el éxito a la cabeza, cuida esta parte, solo así seguirás creciendo como la espuma. Estos días son muy buenos para cambios de coche, de casa, de ciudad, estos serán muy positivos para ti y los que te rodean. Nuevas experiencias en el ámbito social, disfruta de lo que llegue, ya merecías nuevas experiencias.