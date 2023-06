Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de junio de 2023

PISCIS

Si tienes pareja ten cuidado pues los celos podrían gobernarte al punto de crear conflictos innecesarios con el ser amado. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Enfermedad en una amistad se visualiza, todo va a salir bien. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas siempre y cuando en estos días le pongas las ganas que se necesitan. Hay momentos en que quisieras mandar todo a la borda, tranquilízate y espera que la vida te compensara cuando menos lo esperes. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción. Trata de confiar más en ti, pues si tu no lo haces nadie más lo va a hacer.

ACUARIO

Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades, se la pasarán de lo mejor sin embargo trata de no gastar más dinero de la cuenta. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado sin embargo pensaste que esta vez será diferente. Recibirás noticias alentadoras de un trámite. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor envidian tus proyectos y planes con malas vibras y envidias.

CAPRICORNIO

No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día por cambios bruscos de temperatura. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable debido a desconfianzas, celos y una persona de piel moreno claro. Si tienes pareja te espera una noche muy buena en estos días, no pelees por pelear mejor busca crear mejores momentos entre ustedes. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen. Inicia esta semana con toda la actitud y date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos.

SAGITARIO

Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Vas a darte cuenta de muchas mentiras que te han dicho personas cercanas a ti y te va a calar bien feo. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí, ya ponte las pilas. Te vienen días muy buenos, llenos de cambios en los cuales te darás cuenta de que las promesas se pueden romper, pero que solo el verdadero amor prevalecerá.

ESCORPION

Días de mucha reflexión, se te caerá la venda de los ojos sobre muchas personas que te rodeaban, es momento de llamarle a las cosas por su nombre. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a renovarte y estar más conforme con quién eres. Trata de no ser tan agarrado de las cosas recuerda que entre más des más la vida te llenará de bendiciones. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza por estar pesando en cosas que ya fueron y ya no tienen solución. Algunas veces te cargas un humor que nadie te aguanta, debes aprender a bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes pues tarde o temprano constituirá un problema. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza.

Libra

Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Te vienen días de mucha luz y estabilidad emocional la cual conseguirás al darte cuenta de que no sirve de nada estar triste o pasando por un mal momento. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Date la oportunidad de creer más en ti y en tu capacidad de cumplir tus metas y sueños, deja de fingir sentimientos que ya no existen y preocúpate más por verte bien y ser feliz con lo que eres y tienes. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran sorpresa a al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Te enteras de chismes en la familia, no hagas caso que eso no te quite el sueño si tú sabes quién eres y lo que tienes lo demás que te valga máuser.

VIRGO

Deja de pensar que tienes siempre la razón, la vida te pondrá en tu camino lo que necesitas para tener la paz y la tranquilidad en tu corazón. Tiempos buenos, muchas mejoras en tu vida, aunque el pasado retorna en próximas semanas y con ello nuevos problemas, deja de regresar siempre al pasado y espera que el futuro y el presente te sorprendan con nuevas cosas. Un viaje está por concretarse. Te llegarán noticias de amistad sobre separación o termino de relación. Embarazo en la familia se aproxima. En el desear está tener, pero en el trabajar más, si quieres que las cosas se materialicen comienza a trabajar en ellas. Amores de una noche aparecerán y probablemente te causen conflicto, cuidado en eso. En la salud se visualiza dolores de espalda, hombros y cuello, posiblemente tengas una preocupación que te esté causando estrés y otros problemas.

LEO

Acepta opiniones de otras personas pues dichas opiniones te ayudarán a ser mejor persona. Trata de no confundirte en tus sentimientos, deja bien en claro en qué es lo que quieres y no exijas más de la cuenta o solo te expondrás a que no logres concretar nada. Hay varias de tus amistades que se la viven quejándose de todo y son buenos pa criticar todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la que te trajo a este mundo ósea tu santa madre. Nuevos amores han de llegar entre ellos una persona de piel blanca que te enseñará grandes cosas vendrá mediante una amistad y será mediante una red social o fiesta. Si tienes pareja y han existido algunos problemas comenzarás a desaparecer solo tienes que darte la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que sientes.

CÁNCER

Oportunidad de mejoras laborales, pero si no hablas no se te dará nada, cuando debes de abrir el hocico no lo haces y cuando debes de mantener el pico callado hablas. Podrías ser víctima de fraude por parte de personas que te rodean, cuida mejor la cuestión de los dineros o te llevarás grandes sorpresas. Enamórate con la cabeza y después con el corazón. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. Si tienes una relación no la distraigas por celos tontos ni quien te quiera bajar a la araña que tienes de pareja así que déjate de cosas. Vienen muchas oportunidades en el amor y si ya tienes pareja llegará un ciclo muy bueno en el cual se podrán solucionar muchos problemas que estaban mermando la relación desde hace tiempo. Esa verdad que tan celoso has guardado desde hace tiempo podría salir a la luz más pronto de lo que tú te imaginas.

GÉMINIS

Te viene una entrada de dinero que te ayudará mucho en ciertas deudas que tenías desde hace tiempo. Es importante que veas la vida de otro modo, deja de quejarte y pensar que eres culpable de todo, recuerda que las cosas pasan por algo y de los errores se aprende, en la medida que busques encontraras y en la medida en que trabajes por tus sueños los conseguirás. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y mejor cambia esta mentalidad por cuestiones que te beneficien o dejen algo de provecho. Semana regia llena de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su problema, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a vociferar en contra de las demás personas. Vas a convivir mucho con el tipo de personas que te prometen todo y al final no cumplen ni nada, ya sabes a esa gente no le confíes nada ni pongas tus esperanzas con ellos o ellas.

TAURO

En la medida que des recibirás, no exijas algo que no estás dispuesto a dar porque eres muy de esos y al final te enojas y sales encaprichado cuando sabes que mucha de la culpa solo es tuya. No te compliques la vida con esas cosas y aprende a quererte y aceparte como eres que el día que lo hagas te va a llegar tu piores nada. En el amor es probable que sientas la necesidad de una pareja en caso de estar soltero o soltera, debes aprender que esa persona llegará el día menos pensado así que no comas ancias que lo que es para ti nadie te lo quitara. Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado y quizás de la peor de las maneras. Es probable que estés muy pensativo en estas fechas al no saber qué camino es el que debieras de seguir o elegir, deja que tu corazón hable y sigue tus instintos y lo que quieres y no lo que otras personas te digan o dicten.

ARIES

Es momento de mandar bien lejos a las personas envidiosas que solo te buscan para criticarte o para decirte verdades que tú ya conoces. Cambia la forma de actuar con ellos y págales de la misma forma. Muchos cambios repentinos llegarán a tu vida, estos vendrán acompañados de grandes fortunas, recuerda que tienes el poder para decidir qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas contigo y para ti. Muchos días buenos en los cuales comprenderás que a la única persona que necesitas en tu vida es a ti mismo o a ti misma. La vida te dará una segunda oportunidad en el amor en caso de estar soltero, pero deberás de ser muy astuto o astuta pues podrías enredarte con una persona que te hará mucho daño pues es demasiado infiel. Tienes grandes ángeles que te cuidan y protegen, has sido infiel, has traicionado y mentido, pero deja de culparte que todos alguna vez lo han hecho lo importante es que comiences a trabajar en lo que quieres ser y como lo conseguirás.