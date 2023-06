Poca respuesta de votantes del Estado de México y Coahuila en Los Ángeles

El voto “histórico” de los mexicanos en el exterior atrajo a pocos ciudadanos originarios de Coahuila y el Estado de México, entidades en las que se eligió el domingo a sus nuevos gobernadores.

Además de la apatía, en este ejercicio cívico fue patente la desinformación entre quienes llegaron a las oficinas del consulado general de México en Los Ángeles, sobre todo entre quienes buscaron sufragar con un pasaporte o bien, alguien que nació en una entidad diferente, aunque su residencia la tuvieran por más de dos décadas en el Estado de México.

Sin embargo, el común denominador de los votantes fue que votaron “para acabar con la corrupción y el último bastión del priismo” en el Estado de México, favoreciendo casi de forma unánime a la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena, por encima de Alejandra del Moral, de la alianza opositora Va por México.

Los pocos residentes coahuilenses que depositaron su voto declinaron responder quién había sido su “gallo”, aunque al cierre de esta edición, se conoció Manuel Jiménez, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), parecía enfilarse al triunfo, con el 57.9% de los votos, muy por encima del 22.9% de Armando Guadiana, candidato de Morena.

Por primera vez en Los Ángeles se permite el voto directo, una “demanda histórica” de los mexicanos residentes en el exterior, según Juan José Gutiérrez, director de la Comisión Derechos Plenos de los Inmigrantes, quien acompañó a varios electores del Estado de México a sufragar.

“Esperamos que no se burocratice el proceso de emitir el voto como en años anteriores”, dijo Gutiérrez a La Opinión, para quien, el respaldo de los electores a cada partido político es un indicador de cómo se comportarán los mexicanos el año próximo en las elecciones presidenciales.

El domingo, más de 15 millones de mexicanos salieron a votar, en lo que se considera el último enfrentamiento cara a cara de las coaliciones en torno a la imagen y figura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el destino de su llamada “Cuarta Transformación”, que parece ampliarse como la fuerza política dominante de México, ante el hartazgo de los partidos tradicionales, PRI y Acción Nacional (PAN).

“Mi primer voto lo hice en 2018, y quiero que ahora cambie todo en mi estado, porque siempre es lo mismo: violencia, corrupción, inseguridad, asesinatos”, dijo Delia Martínez, de 61 años, nacida en Ecatepec de Morelos, Estado de México. “Hay que hacer algo por un cambio verdadero y Morena representa ese cambio”.

Cosme Bernal González, de 65 años, un camionero originario de Atlacomulco, Estado de México no votó, porque, aunque hizo el trámite correspondiente antes del 10 de marzo, en el consulado le dieron cita hasta un día después de la votación.

“Yo trate de arreglar todo a tiempo, pero no me dejaron votar”, dijo el hombre nacido en Atlacomulco, Estado de México. “Aunque no pude ahora, sí lo voy a hacer en 2024”.

El proceso de votación en el consulado de Los Ángeles inicio a las 7:00 de la mañana y cerró a las 5:00 de la tarde.

Representantes de todos los partidos políticos en la contienda electoral estuvieron presentes y se presentaron anomalías mínimas como la queja de Alondra Correa, del PAN, quien reportó haber observado a partidarios de Morena acercarse a los votantes y los cuestionaban de dónde venían y entrevistaban a los votantes, antes de ingresar a las oficinas del consulado, haciendo proselitismo.

La queja verbal fue hecha a José Luis Franco, presidente del Módulo de Recepción de Votación.

Por su parte, Justina Islas Flores, representante de Morena declaró a La Opinión que “lastimosamente algunos paisanos quisieron votar, pero no estaban habilitados porque son de la ciudad de México, no del Estado de México”.

Oscar Hernández, miembro del Comité Pasadena Hermanos Flores Magón tampoco pudo votar porque contaba solamente con su pasaporte mexicano vencido y su nombre no aparecía en el padrón electoral.

“Sólo pueden votar quienes están en la lista nominal”, le aclaró el licenciado Juan Gabriel García, representante del Instituto Nacional Electoral (INE). “Tendrías que haber estado registrado, aunque con tu pasaporte ya puedes obtener una cita en el consulado para tramitar tu credencial”.

Hernández, quien trabaja en CALTECH quería sufragar porque, dijo: “En Ecatepec, Estado de México, la realidad es que no queremos llegar a los 100 años de gobierno del PRI, y no queremos ser la vergüenza de México, de seguir siendo gobernados por ese partido”.

Al cierre de esta edición, Delfina Gómez, candidata de Morena, había sido pronunciada ganadora con el conteo rápido. Mientras que Manolo Jiménez Salinas, de la coalición PAN, PRI, PRD, había sido nombrado ganador en Coahuila.