Zelenski celebra avances de fuerzas ucranianas cerca de la ciudad de Bajmut

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a sus tropas los avances cerca de la devastada ciudad de Bajmut, en el este del país, y calificó de “histérica” la reacción de Moscú, que asegura haber repelido ataques a gran escala.

“Vemos hasta qué punto Rusia reacciona histéricamente a cada avance que hacemos en este sector, a cada posición que tomamos. El enemigo sabe que Ucrania va a ganar”, afirmó Zelenski en un mensaje de vídeo.

El Gobierno ucraniano prepara desde hace meses una gran contraofensiva para expulsar a las tropas rusas de las zonas ocupadas tras la invasión de febrero de 2022. Las autoridades de Kiev advierten, sin embargo, que no revelarán nada sobre sus planes ni sobre el calendario.

Although the global trend is clear – Russia will lose this war, Russia's rulers continue to deny reality. They continue to try to deceive the world, to circumvent sanctions, to produce more weapons, to ensure more resources and people are spent on this aggression… We are… pic.twitter.com/ymcYWrlo2F

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2023