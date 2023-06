Andrea Legarreta no se contiene y se burla de Lucía Méndez en su cara ¡EN VIVO! | VIDEO

Andrea Legarreta ahora sí no sabe ni donde esconderse después de que en la edición de este día del programa “Hoy” se burlara ¡EN VIVO!, de la Diva de Lucía Méndez.

Tal cual lo leen, la polémica conductora ya no sabe ni que dijo después de que le recordara a la legendaria actriz un error que tuvo hace bastante tiempo.

Fue durante una entrevista en la que la Méndez presentaba su nuevo material discográfico titulado “Por Amor a México”, donde Legarreta aprovechó una divertida dinámica para hablar de ciertos errores que ha tenido y la han avergonzado a la famosa actriz.

Y es que parece que Andrea no conoce los límites para tratar a una invitada, pues le recordó uno de los instantes más bochornosos de la carrera de Lucía Méndez, quien prefirió hacer caso omiso a la burla de la conductora de Hoy.

Fue en esta charla en el matutino de Televisa, donde Lucía Méndez contaba sobre cómo es que nació la idea de grabar nuevamente un material discográfico y recordó la vez que el famoso actor Valentín Trujillo le rompió el corazón.

Fue entonces que Andrea Legarreta recordó inmediatamente aquel momento vergonzoso en donde Lucía Méndez no supo diferenciar entre un vino y la hora del día.

“Un tempranillo, un tempranillo”, dijo Andrea Legarreta interrumpiendo el relato de Lucía Méndez.

Este comentario provocó las risas de los demás conductores que estaban presentes en la entrevista, sin embargo, tal parece que a Lucía Méndez no le causó nada de gracia, por lo que hizo caso omiso al comentario y siguió con su relato.

Fue durante una charla con Matilde Obregón, donde la Méndez se viralizó, pues en dicha plática, la actriz confesó que tiene una amiga que es experta en vinos y en una ocasión ésta le dio a probar un poco de esta bebida.

“Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven”.

LUCÍA MÉNDEZ