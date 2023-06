¡Igualita! Así luce el avatar que Karol G lanzó para un famoso videojuego

Karol G no tiene miedo de experimentar y aceptar nuevos retos en el ámbito laboral, razón por la cual decidió sumergirse en el mundo de los videojuegos y lanzar su propio avatar en colaboración con PUBG Mobile. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la cantautora de “Mañana será bonito” compartió un video promocional en el que se revela al personaje de videojuego que la empresa japonesa Lightspeed & Quantum creó inspirado en ella.

“Hey besties!! Por primera vez tengo un avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé. @pugmobile Descárgalo para que puedas jugar”, escribió Karol G para acompañar el video oficial del videojuego.

La intérprete de temas como “Provenza”, “Mamiii” y “TQG” sorprendió a su público con la revelación del personaje, pues el avatar contó no solo con sus atuendos característicos, también retrató a la perfección los rasgos físicos que la han llevado a ser una de las mujeres más codiciadas de la industria musical.

Su larga y ondulada cabellera roja, piel bronceada, mirada miel y una silueta de infarto son los atributos que el avatar de Karol G posee y que los amantes del famoso videojuego PUBG Mobile podrán ver.

Las respuestas a este nuevo proyecto no se hicieron esperar, razón por la que la sección de comentarios de la colombiana se llenó con mensajes de cariño y apoyo.

“Ufffff que increíble!!!”, “Esta muy bestia yo lo tengo el personaje ya”, “Tengo la skin desde que salió y no me la quito para nada jajaja me encanto, lo único que no me salió fue el paquete de voz” y “Te mereces y eso y mucho más por lo linda y De buen corazón que eres”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

