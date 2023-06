Jonathan dos Santos tendrá que esperar por el nuevo técnico del Club América para definir su futuro con el equipo azulcrema

El futuro de Jonathan dos Santos en el Club América aún está en el aire, y aunque se sabe que el equipo azulcrema desea ofrecerle una renovación de contrato al mediocampista, para lograr esto aún se tiene que saber cual será el nuevo entrenador del conjunto, pues su permanencia en Las Águilas está sujeta a la aprobación del estratega.

Al menos así lo ha dado a conocer la información de Julio Ibáñez de TUDN, pues dicha fuente explicó que la directiva ya puso sobre la mesa la oferta para extender el vínculo contractual con el jugador. Además, también indica que el entorno de Jonathan afirma que el mediocampista desea seguir con las Águilas.

Sin embargo, aún no se ha estampado la firma del jugador por un ‘ gran pero’, pues dicha firma de renovación se hará cuando el nuevo técnico del América dé el OK para su permanencia en la plantilla, una decisión muy acertada por la directiva americanista.

De momento, Joha dos Santos suma en Liga MX 37 partidos, 10 como titular y 27 al entrar de relevo, con apenas un gol anotado y ya suma tres torneos con las Águilas.

El nuevo entrenador del Club América

En este momento, la directiva de las Águilas sigue en la búsqueda de su entrenador para el Apertura 2023 de la Liga MX, pues aún no sabe quien será su estratega en jefe, esto tras no poder en primera instancia concretar a Diego Alonso, Javier Aguirre y André Jardine, tres nombres que ya le han dicho que no al equipo azulcrema.

Se espera que la directiva del conjunto mexicano siga en las negociaciones para asumir el cargo de entrenador en jefe dentro del equipo durante esta semana para así finiquitar la situación de Jonathan dos Santos, planificar las próximas llegadas y comenzar la planificación del Apertura 2023.

