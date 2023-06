La cultura del silencio prevalece en la comunidad

A pesar de la tecnología, los avances pedagógicos y las innumerables fuentes de información sobre la educación sexual, las familias latinas se mantienen rezagadas para hablar del tema con sus hijos, y de alguna forma han contribuido al aumento de los casos del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

En el condado de Los Ángeles, el número de casos de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida reportados entre marzo de 2022 y febrero de 2023 aumentó 15%: de 1,617 infecciones a 1,865.

La mayoría de los casos reportados corresponden a hombres (83%), mujeres (12%) y personas transgénero 4%.

Entre los infectados, las personas de 18 a 39 años contabilizan 1,241 casos, seguidos de un total de 301 individuos de 40 a 49 años.

Activistas y padres de familia esperan que la Junta de Supervisores apruebe los fondos necesarios para la prevención de enfermedades.

“La verdad es que necesitamos mucha ayuda; nos enfrentamos a una crisis de salud”, declaró Betty Jiménez, miembro de AIDS Care Foundation (AHF), quien, junto a decenas de personas realizaron una marcha de protesta frente al edificio de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, donde abogaron por más recursos económicos para combatir el problema de la transmisión de enfermedades sexuales.

Jiménez expuso que las conversaciones en familia sobre educación sexual siguen siendo tabú.

“Por miedo, a veces no se puede hablar del tema, y menos de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en las nuevas generaciones”, dijo. “Además de la ignorancia, vivimos una cultura de silencio”.

Desde la intersección de las avenidas Figueroa y Temple, decenas de miembros de la AHF clamaron porque autoridades del Departamento de Salud Pública del condado (DPH) y la Junta de Supervisores otorguen el financiamiento necesario para combatir el problema.

“STI crisis. Time to fund now” (Enfermedades de transmisión sexual. Tiempo de financiar, ahora) o “Supervisors, more funding for STI’s” (Supervisores, más fondos para enfermedades de transmisión sexual o ETS) se leía en los carteles que portaron los manifestantes.

“Desde hace cinco años, la Junta de Supervisores ha estado hablando de una crisis de salud pública, pero no han destinado el dinero que se requiere para ayudar a resolver el problema”, declaró Patricia Bermúdez, directora principal de abogacía de AIDS Healthcare Foundation (AHF).

40,000 pacientes al año

A la AHF le cuesta $162 el panel de pruebas y tratamientos de VIH y ETS que brinda en sus clínicas de Centros de Bienestar, unidades de pruebas móviles y pruebas en tiendas de segunda mano, Out of the Closet, para un total aproximado de 40,000 pacientes al año, y, de acuerdo con los manifestantes, la fundación está gastando más de lo que paga el condado porque ofrezcan estos servicios, y en momentos en que las tasas de infecciones están aumentando.

Por regiones geográficas, los distritos de salud con el mayor número de nuevos casos de VIH que se diagnosticaron entre marzo de 2022 y febrero de 2023 incluyeron las áreas de Hollywood-Wilshire, Central, Suroeste, West Valley e Inglewood.

La zona de Hollywood-Wilshire tiene el mayor número de casos (228), seguida por el área Central (175), Suroeste (126), West Valley (115) e Inglewood (102).

Cuando se comparan todos los casos con las tasas de infección de los últimos tres años, los mayores incrementos se observaron en Inglewood, Valle del Antílope, el área Suroeste del condado y San Fernando.

“Después de la pandemia de Covid-19, la gente empezó a explorar más”, argumentó Enrique Baeza, de 60 años, quien dijo ser homosexual. “Todos tenemos sexo, pero comenzaron a subir los casos [de enfermedades de transmisión sexual]”.

Baeza, de El Paso, Texas, contó a La Opinión que su médico primario estaba sorprendido con el aumento de casos de transmisión sexual.

“Yo gracias a Dios he sido responsable; mucha gente por irresponsable no usa profilácticos para protegerse, aunque creo que lo hacen por ignorancia”, aseveró, antes de ingresar a la sala de la Junta de Supervisores, donde expondrían la necesidad de contar con mayores recursos económicos para combatir la crisis de salud pública que afecta a todos.

Impacto entre la gente de color

El monitoreo de diagnósticos al final de abril de este año, por parte del Departamento de Salud Pública del condado revela un aumento de los casos de sífilis, de 9,742 en el 2021 a 9,962 en el 2022.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria Treponema pallidum y es un factor de riesgo conocido para el VIH. Si bien es la menos frecuente de las ETS notificables, si no se trata, puede causar problemas de salud importantes, como daño al cerebro, los nervios, los ojos o el corazón.

El 66% de los casos de sífilis correspondieron a latinos entre 18 y 39 años, y casi la mitad de ellos fueron hombres latinos (49%), seguidos de anglosajones (20%), y afroamericanos (19%).

El número de casos de sífilis congénita se redujo 18%, de 148 casos a 122. La sífilis congénita (SC) es una enfermedad que se presenta cuando una madre con sífilis le pasa la infección al bebé durante el embarazo.

Entre marzo de 2021 y febrero de 2023, hubo menos contagios de gonorrea: De 28,728 casos, la cantidad nueva se redujo en 2,673 casos, es decir, hubo un descenso del 9%, para un total de 26,055 diagnósticos de esta enfermedad.

La gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual más comúnmente reportadas. Puede causar infección en los genitales, recto, y garganta, tanto a hombres como mujeres, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Si no se trata, la gonorrea puede causar problemas de salud graves, incluida la infertilidad en hombres y mujeres. También puede aumentar las posibilidades de contraer el VIH.

Aunque la gonorrea es tratable, ha desarrollado progresivamente resistencia a los antibióticos y medicamentos prescritos para el tratamiento.

En este rubro, nuevamente los hombres fueron los más afectados, particularmente quienes fluctúan entre las edades de 18 a 39 años (33%), seguidos por los afroamericanos (21%) y por último los anglosajones (17%).

“Estoy extremadamente preocupada por el continuo aumento de las ITS [enfermedades de transmisión sexual] a niveles históricos”, expresó la supervisora Hilda L. Solís. “Estas enfermedades tienen un impacto desproporcionado en las comunidades de color, que ya son los residentes más vulnerables del condado”.

“Este es un problema que me tomo muy en serio, por lo que fui autora de dos mociones para que el Condado amplíe su respuesta a las ITS, abogue ante el gobierno estatal y federal para obtener más fondos y recursos, y trabajé para asegurar $10 millones adicionales en fondos para nuestra respuesta local”, añadió. “Sigo comprometida a trabajar con nuestros socios comunitarios para garantizar que esta crisis se enfrente con la respuesta que merece”.

El factor religioso

Frente a esta realidad, el pastor Melvin Valiente, decano de la Universidad Alberto Mottesi de Santa Ana, California analizó que, entre las familias latinas hay falta de información y entrenamiento para los padres cuando se trata de hablar de educación sexual.

“Creo que quienes vinieron a Estados Unidos hace décadas se comunicaban más con sus hijos”, dijo el pastor, quien añadió que, en los últimos años ha habido una gran inmigración de centroamericanos que aun traen consigo su cultura y hablar de la sexualidad para ellos es un tabú y representa “una vergüenza” hablar de ese tema.

“También hay iglesias, aunque no todas, que organizan talleres de cómo hablar con los hijos, tocan temas de la relación de los esposos, pero casi muy poco tocan los temas de una sexualidad saludable”, dijo el también pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Maywood.

“Además, los padres hispanos con hijos nacidos ya en Estados Unidos tienen la barrera del idioma, porque los hijos están más americanizados y son parte de dos culturas, a diferencia de sus padres”.