Metro Micro: un viaje compartido en Los Ángeles por un dólar

Lo que más le gusta a César Hernández de trabajar como conductor de una Metro Micro en el condado de Los Ángeles es transportar a gente de la comunidad.

“Veo a los pasajeros como a mi familia y mi comunidad. Llevo estudiantes a sus casas o a la escuela y a las señoras a su trabajo”, dice César, un residente del barrio de Boyle Heights, quien va a cumplir dos años que conduce una Metro Micro.

Desde finales de 2020, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Los Ángeles (Metro) puso en funcionamiento un nuevo servicio de transporte compartido al estilo Uber y Lyft que opera por medio de una aplicación para reservar vehículos Micro Van que cubren 8 rutas o zonas dentro del condado de Los Ángeles. Su costo es de solo un dólar.

“La primera ruta que manejé fue Watts-Compton, después Altadena-Pasadena-Sierra Madre, luego El Monte y desde hace 4 meses estoy en Highland Park-Eagle Rock-Glendale”, dice César.

Y explica que el viaje hasta el punto final de la ruta abarca hasta 12 millas que pueden llevarse entre 15 y 45 minutos dependiendo de donde vaya el pasajero.

César Hernández conductor de Metro Micro. (Araceli Martínez/La Opinión)

César muestra cómo la Metro Micro trae espacio al frente del vehículo para transportar las bicicletas de los pasajeros ciclistas.

“A la gente le ha gustado este servicio porque es súper fácil tomar las micro, y les ahorra el transferirse a varios camiones”.

Cada unidad Micro tiene espacio hasta para 8 pasajeros; y por razones de seguridad va equipada con 7 cámaras de video por dentro y fuera del vehículo.

“Hay que cumplir con todos los requisitos como cuando uno se sube a su carro, ponerse su cinturón de seguridad y si llevan niños, deben llevar su silla para el asiento. Lo primero es la seguridad”, comenta.

Los pasajeros tienen que llevar puesto su cinturón de seguridad. (Cortesía Metro)

Para comprar el boleto de la Micro, las personas tienen que descargar la aplicación en su teléfono, visitar book.metro-micro.net o llamar al 323-466-3876 para reservar un viaje, y deben agregar el x2 si quieren que respondan en español.

Se puede pagar en la aplicación con tarjeta de crédito o con el dinero almacenado en la tarjeta TAP.

Las micro operan de lunes a domingo de 5:30am a 10pm

Los primeros dos viajes son gratis cuando se registra en met.net/micro.

Rani Narul-Woods, superintendente de Strategic Initiatives de Metro. (Araceli Martínez/La Opinión)

Viajes cortos

Rani Narul-Woods, superintendente de Strategic Initiatives del Metro, dijo que se inspiraron en compañías como Uber y Lyft para crear el servicio de micro vans, a las que pusieron por nombre Metro Micro.

“Aprendimos algo de esas compañías para mejorar nuestro servicio en el Metro, y decidimos crear un nuevo programa con vehículos Ford Transit-150 muy similares a los que utiliza Amazon Prime, pero en lugar de paquetes, nosotros movemos gente”.

Así que explicó que el concepto fue tener una flotilla de vehículos para llevar a la gente en viajes cortos, de dos a cinco millas de distancia.

“Se trata de enfocarnos realmente en ofrecer un servicio de transporte local en el vecindario, y si te gustaba la experiencia, la compartirías con tus vecinos”.

Platica que comenzaron a trabajar en el proyecto de Metro Micro en 2017, y lo echaron andar en diciembre de 2020, en medio de la crisis de salud provocada por covid-19.

“Empezamos con 16 vehículos en dos zonas Watts-Willowbrook y LAX-Inglewood; y en menos de 45 días, añadimos tres rutas adicionales. Para finales de enero de 2021, teníamos 5 rutas; y en junio llegamos a 7. En un año, LA Metro abrió el programa más grande del país de viajes cortos”.

César Hernández muestra dónde colocan las bicicletas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Señaló que entre todas las zonas por las que transportan personas las Metro Micro, cubren 165 millas en el condado de Los Ángeles, lo que incluye 21 ciudades y áreas no incorporadas con una flotilla que comenzó con 16 de vehículos y ahora tiene 85 con cerca de 150 operadores en la primera línea.

“No puedo estar más orgullosa de todos esos trabajadores como César que en medio de la pandemia aceptaron ser conductores y trabajar en la primera línea de exposición al covid”.

En la actualidad uno de los requisitos del trabajo son dos años de experiencia en el servicio al cliente porque saben que las interacciones del conductor con los pasajeros van a ser muy importantes.

“Queremos que cada interacción sea positiva y amable. Y lo que hemos visto en 30 meses que los clientes nos han dado 4.8 de 5 estrellas en más de un millón de abordajes”.

César dice que en su relación es tan buena con los pasajeros, que en Acción de Gracias, le han llevado a regalar comida.

Los vehículos ADA están disponibles para las personas con necesidades especiales. (Cortesía Metro)

La superintendente Narul-Woods considera que a la gente le ha gustado el servicio porque es muy seguro y las Metro Micro están muy limpias.

Las rutas de las Micro Vans son: Watts-Compton, LAX-Inglewood, North Hollywood-Burbank, El Monte, Highland Park-Eagle Rock-Glendale, Altadena-Pasadena-Sierra Madre, Northwest San Fernando Valley y UCLA-Westwood-VA Medical Center.

Cabe decir que este programa Metro Micro también ofrece el servicio de las ADA Vans, unidades que permiten a las personas con alguna discapacidad subirse con todo y sus sillas de ruedas.

Los Metro Micro funcionan con una aplicación que se descarga en el Metro. (Araceli Martínez/La Opinión)

Reacciones

Aristóteles Rodriguez, un joven y frecuente pasajero del Metro Micro dice que el servicio es muy bueno, pero que le gustaría que incluyera más rutas a dónde poder ir.

“Me gusta mucho pero siento que está muy limitado. Necesitan más rutas como de Glendale a downtown LA (el centro de Los Ángeles), a Burbank o ciudades que están al lado y que significaría un viaje corto”.

Angela Mendoza quien también con frecuencia aborda el Metro Micro coincide en señalar que el servicio es muy bueno y los vehículos están muy limpios, pero necesita – dice – más locaciones.

“Me gusta que todo es en línea, que te dan la opción de pagar con tarjeta o al subirte. Mi única queja es que me ha pasado un par de veces que me cancelan el viaje y tengo que esperar una hora para tomar el siguiente micro; pero fuera de ese detalle, estoy muy contenta de tener una opción de transporte como las Metro Micro en Los Ángeles. Algo muy bueno para quienes no tenemos carro y dependemos del transporte público como el Metro”.

Para mayor información visite: https://micro.metro.net/