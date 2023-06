Mike Pence anuncia su candidatura presidencial por las primarias del Partido Republicano para 2024

Este miércoles, el exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció a través de un video su candidatura para la Oficina Oval.

“El presidente Joe Biden y la izquierda radical han debilitado a Estados Unidos en casa y en el extranjero. Podemos darle la vuelta a este país, pero tiempos diferentes exigen un liderazgo diferente”, se le escucha decir a Pence en el clip de dos minutos y medio.

En el video también se le escucha criticar a Donald Trump, el candidato hasta ahora más fuerte del Partido Republicano y quien fuera su jefe años atrás.

“Hoy nuestro partido y nuestro país necesita de un líder que atraiga, como dijo Lincoln, a los mejores ángeles de nuestra naturaleza”, dijo.

Bajo el video “Best Days”, Pence reconoció que el camino no será fácil, pero está listo, “sería fácil permanecer al margen, pero no fue así como me criaron. Es por eso que hoy, ante Dios y mi familia, anuncio que me postulo para presidente de los Estados Unidos”.

El exvicepresidente tiene previsto anunciar su campaña junto a familiares, amigos y simpatizantes este miércoles por la tarde en Iowa, un estado de votación anticipada.

Pence ocupa el cuarto lugar detrás de Trump, DeSantis y Nikki Haley, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, con menos del 4% en el promedio de RealClearPolitics.



El republicano sirvió cuatro años como vicepresidente durante el mandato de Trump. Anteriormente, fue congresista entre 2001 y 2013 y gobernador de Indiana (2013-2017).

Sigue leyendo:

• Mike Pence “saca las uñas por Trump” tras veredicto de abuso sexual

• Expertos aseguran que testimonio de Pence es una mala noticia para Trump

• Trump pierde apelación para impedir que Pence testifique ante el gran jurado del 6 de enero