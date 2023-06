Réferi Tony Weeks asegura que después de ver la repetición no habría detenido la pelea Romero vs. Barroso

El réferi Tony Weeks se pronunció por primera vez luego de su polémica detención en la pelea entre Ismael Barroso y Rolando ‘Rolly’ Romero, donde el estadounidense se coronó campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Según el profesional, la edad del venezolano jugó un papel crucial, pero reconoce que después de ver la repetición no habría parado el combate.

En una entrevista con Michael Woods de NY Fights, Weeks explicó que cuando le toca ser réferi en una disputa donde hay un peleador de edad avanzada, en lo primero que se fija es en la reacción cuando recibe el primer golpe y su resistencia en las rondas. Según el réferi, Romero no conectó con potencia a Barroso hasta el noveno asalto y desde su ángulo el boxeador de 40 años estaba siendo castigado, por lo que tomó la decisión de detener la pelea como una medida de protección.

“Hasta la detención, Romero realmente no aterrizó al ras, aterrizó al ras en la última ronda. Cuando aterrizó al ras, Barroso cayó. Me dije en ese mismo momento, no sé si él puede soportarlo. (…) y ahí fue cuando detuve la pelea. Ahora, viéndolo en la repetición, por supuesto que no tengo en ese momento la ventaja de la reproducción en cámara lenta, cinco ángulos diferentes. Si hubiera estado en esa posición, no habría detenido la pelea. A quemarropa, no habría detenido la pelea. Barroso definitivamente estaba con la correa corta, Romero aterrizó, me impulsó a detener la pelea. En el boxeo, todo lo que se necesita es un golpe”, dijo.

WOW 👀



Referee Tony Weeks stops the fight and @SignUp4KOs scores a TKO victory over Barroso to become the new WBA Super Lightweight champ 🏆 #RomeroBarroso pic.twitter.com/SseQxDNoQu — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 14, 2023

Aunque Tony Weeks insistió en que no habría parado la pelea si hubiera estado parado en un ángulo diferente para ver que los golpes de Rolly Romero jamás tocaron a Ismael Barroso, justificó su decisión basándose en su responsabilidad como árbitro de proteger la vida del peleador.

“Es fácil para alguien de afuera (hablar sobre la decisión), pero no tienen la responsabilidad de lo que le suceda a ese peleador. Toda la responsabilidad es del árbitro. Cuando tienes esa responsabilidad, tienes una mentalidad diferente. (…) Fue un tiro sólido y un pequeño empujón, pero cayó. Conté, no se quejó. Definitivamente estaba dolido. Cuando se levantó, Romero comenzó a acercársele, la posición en la que yo estaba, en ese momento, parecía que recibió un par de tiros. Pero estaba herido, definitivamente herido, luego lo detuve, no hubo resistencia a eso. Pero de nuevo, si estuviera en una posición diferente, para ver que los golpes no aterrizaron, no lo habría detenido en ese momento. Sin embargo, un hombre de 40 años no puede recibir un golpe como uno de 20 años. Eso siempre va a estar en la vanguardia de la mente de un árbitro”, añadió el réferi.

Cabe destacar que Ismael Barroso, que no era favorito para ganar, en las tarjetas de los jueces estaba por delante con puntuación de 76-75, 77-74 y 78-73. Tras la polémica detención de Weeks, los fanáticos del deporte y diferentes personalidades del boxeo calificaron la decisión como un grave error que le quitó la oportunidad al veterano boxeador de convertirse nuevamente en campeón.

El equipo del venezolano apeló la decisión, pero ahora a Rolly Romero le fue ordenada una defensa contra el retador obligatorio Ohara Davies, por lo que una posible revancha no sería posible en estos momentos. Además, el campeón de la AMB ha expresado interés en medir fuerzas con Ryan García y el californiano aceptó el reto.

