Karim Benzema afirmó que llegar a Arabia Saudita le da felicidad gracias a sus creencias religiosas

El francés Karim Benzema afirmó hoy en una entrevista a su nuevo club Al Ittihad que Arabia Saudí es el lugar donde quiere estar esto motivado a que está en un país musulmán, creencia religiosa de la cual es devoto. Además, explicó como es que quiere “elevar” el fútbol saudí.

“Arabia Saudí es diferente que Europa. Ya había estado en Arabia Saudí y me siento bien. Sobre todo porque es un país musulmán y cómo decirlo…es bonito. Para mí es donde yo quiero estar porque es importante para mí estar en un país musulmán”, dijo en su primera entrevista en francés tras ser fichado por el Ittihad y despedirse del Real Madrid, donde ha cosechado éxitos durante 14 años.

“¿Por qué Arabia Saudí? Porque soy musulmán y es un país musulmán, y tengo ganas de vivir aquí”, insistió el francés de origen argelino, de 35 años, durante la entrevista publicada en los canales oficiales del club con sede en la ciudad costera de Yeda.

Benzema señaló que le gustaría hablar de “manera fluida el árabe” y también destacó que La Meca, donde ya ha estado, se encuentra “muy cerca” de donde vivirá: “Como soy creyente es importante para mí y es aquí donde yo me siento mejor y en mi lugar”.

Indicó que al hablar con su familia sobre la mudanza hacia el reino árabe, dijo que “todos estaban felices”, por lo que se han mudado juntos a Yeda, algo que era “importante”, destacó.

Durante la conversación con el club, Benzema dejó claro que quiere “elevar” el nombre del club, pese a estar ya “alto” dado que es el segundo más exitoso en el fútbol saudí después del Al Hilal, el que era pretendiente de Leo Messi hasta ayer.

“Me siento bien y feliz, feliz de haberme unido a este legendario club. Por supuesto, es un nuevo reto para mí, una nueva vida y no puedo esperar a empezar a entrenar”, dijo el delantero francés. Además, no ocultó su emoción de encontrarse con Cristiano Ronaldo, su “amigo”, que fue fichado el pasado diciembre por el Al Nassr.

“Hay grandes nombres. Está Cristiano Ronaldo, por un lado, y luego estoy yo. Es importante elevar el fútbol saudí, que tenga un impacto mundial porque jugar en Arabia Saudí no es solo eso, sino hay que empujar y enseñar lo que he podido hacer en Europa”, argumentó.

Sigue leyendo:

. N’Golo Kanté llegará al Ittihad de Karim Benzema y será uno de los mejores pagados de Arabia Saudita

. Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo con el Al Nassr y Karim Benzema con el Al Ittihad en Arabia Saudita

. Adiós Karim Benzema: ¿Cuántos goles y títulos consiguió el astro francés con el Real Madrid?