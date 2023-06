Los mejores purificadores de aire para el humo de incendios forestales

Estos modelos pueden ayudarte a eliminar las partículas nocivas. Además hay otras medidas que puedes tomar para mejorar la calidad del aire interior.

El sol se eleva sobre el horizonte cubierto de humo de la ciudad de Nueva York el 7 de junio de 2023, mientras el humo de los incendios forestales canadienses cubre el noreste de los Estados Unidos.

By Tanya A. Christian

El National Interagency Fire Center (Centro Nacional Interinstitucional de Incendios) ha informado de que, hasta el 2 de junio de 2023, más de 18,400 incendios forestales en todo EE.UU. han quemado 518,698 acres, creando condiciones peligrosas para la calidad del aire durante el proceso.

El humo de un incendio forestal puede hacer que te ardan los ojos y te gotee la nariz. (Lee abajo nuestros consejos para protejerte del humo). Además, las partículas microscópicas del humo pueden penetrar en los pulmones y causarte bronquitis, ataques de asma, infartos de miocardio y derrames cerebrales, entre otros problemas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Estas pequeñas partículas se han relacionado incluso con muertes prematuras de personas con enfermedades cardíacas y pulmonares. Y los niños que respiran el humo de los incendios forestales pueden sufrir dolor y opresión en el pecho, sibilancias, tos, mareos y dificultad para respirar.

Si vives en una zona propensa a los incendios forestales, la recomendación general es evitar las actividades al aire libre y mantener cerradas las ventanas de casa. Pero una investigación de la Universidad de California en Berkeley ha descubierto que algunas de las partículas más peligrosas producidas por el humo de los incendios forestales pueden penetrar por las puertas y ventanas cerradas, haciendo que haya una mala calidad del aire interior. Es importante que mantengas el aire interior tan libre de partículas de humo como sea posible, y un purificador de aire puede ayudarte. Nuestras pruebas de purificadores de aire con filtros HEPA han demostrado que pueden ayudar a eliminar estas partículas nocivas; el estudio antes mencionado sugiere que incluso pueden reducir a la mitad el nivel de estos agentes irritantes.

Cómo elegir un purificador de aire para el humo de incendios forestales

No todos los purificadores de aire eliminan bien las partículas de humo (puedes comprobarlo en nuestras calificaciones de purificadores de aire). Los más eficaces contra el humo tienen un filtro HEPA y un ventilador grande que ayuda a forzar el aire a través de una malla fina para atrapar las partículas.

Los mejores purificadores de aire equipados con filtros HEPA pueden reducir las concentraciones de partículas hasta en un 85%, según la EPA. Si, además de las partículas, quieres deshacerse del olor a humo, necesitarás un purificador de aire que también tenga un gran filtro de carbono para absorber los olores.

Los purificadores de aire HEPA pueden oscilar entre $50 y más de $1,000. Nuestros expertos aconsejan no comprar un purificador de aire para habitaciones de menos de 150 pies cuadrados. Estos modelos tienden a funcionar mal en nuestras pruebas, además de que siempre conseguirás mejores resultados con una unidad que esté bien calificada para un espacio más grande del que pretendes usar. Los purificadores para habitaciones de más de 350 pies cuadrados eliminan mucho mejor el humo. La mayoría de los purificadores de aire recomendados por CR entran en esa categoría.

“Si nos fijamos en cualquiera de los purificadores de aire mejor calificados probados en nuestros laboratorios, son físicamente grandes por el gran filtro HEPA que tienen en su interior”, dice John Galeotafiore, director asociado de pruebas de productos de Consumer Reports. “Eso es lo único que tienen todos en común”.

Cómo prueba Consumer Reports los purificadores de aire

Para evaluar qué tan bien atrapan estas máquinas las pequeñas partículas del humo, inyectamos partículas de humo de cigarrillo en una habitación sellada y usamos un contador de partículas para medir el número y el tamaño de las partículas, tan pequeñas como 0.1 micras, en la habitación, mientras funciona un purificador de aire. Dado que los purificadores de aire suelen tener varios ajustes de velocidad, probamos la eliminación del humo a la velocidad más alta y a una velocidad más baja. (Algunos modelos que funcionan bien a velocidades altas no lo hacen tan bien a velocidades bajas).

También medimos los niveles de ruido a todas las velocidades de una máquina, porque tendrás que hacerla funcionar 24 horas al día para que sea eficaz. Y calculamos los costos operativos anuales, que incluyen los reemplazos de filtros y el uso de energía.

Para más información sobre purificadores de aire, consulta la guía de compra de purificadores de aire de CR. Lee a continuación las calificaciones y revisiones de cinco purificadores de aire de nuestras pruebas que funcionan bien en la reducción de partículas de incendios forestales. Pero ten en cuenta que la disponibilidad puede cambiar dependiendo de la temporada.

Los mejores purificadores de aire para el humo de incendios forestales

Estos seis purificadores de aire (enumerados por orden alfabético) encabezan nuestras calificaciones y superan con éxito nuestras pruebas de reducción de partículas tanto a altas como a bajas velocidades del ventilador.

Alen BreatheSmart 75i Pure

Blueair Blue Pure 211+

Winix 9800

Más consejos para protegerte del humo

El humo puede viajar cientos de millas desde la origen, por lo que incluso si vives lejos de un incendio y no estás en peligro inmediato, todavía podrías tener humo nocivo entrando en tu casa. El uso de un purificador de aire ayuda, pero hay más cosas que puedes hacer para mantener tu vivienda lo más libre de humo posible.

Cierra todas las ventanas y puertas y sella cualquier fuga de aire (incluida la ranura del correo, si la tienes) con burletes, si los hay. Aunque sea con cinta adhesiva, es mejor que nada.

Si hace demasiado calor para no usar el aire acondicionado de ventana, cierra la compuerta de aire exterior si puedes y sella herméticamente cualquier hueco entre la unidad y la ventana.

Si tienes que salir de casa, ponte gafas protectoras y una mascarilla aprobada por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) que esté diseñada para bloquear la entrada de partículas en la boca y la nariz. Si no tienes un purificador de aire y el humo es muy intenso, considera la posibilidad de llevar este equipo de protección también en interiores, siempre que puedas. Si bien las mascarillas quirúrgicas protegen de la exposición al COVID-19, no te protegerán de la inhalación de humo.

Intenta pasar la mayor parte del tiempo en una habitación con el menor número de ventanas y sin chimenea ni conductos de ventilación que conecten con el exterior. Si tienes chimenea, ciérrala.

Si tienes un purificador de aire, úsalo en esta habitación y mantenlo en funcionamiento las 24 horas del día.

Cambia el filtro del purificador de aire en cuanto se encienda la luz indicadora o según el plazo especificado en el manual. Si no puedes cambiarlo de inmediato, sigue usando el purificador de aire hasta que puedas hacer el cambio. Un filtro sucio sigue siendo mejor que no usar el purificador de aire en absoluto.

Si tienes calefacción, ventilación y aire acondicionado centrales, puedes instalar un filtro de alta eficacia (MERV 13 o superior) en el sistema. Pon en marcha el ventilador del sistema con la mayor frecuencia posible para aprovechar al máximo el filtro. Si tu sistema tiene una opción de aire frío, apágala o cierra la entrada.

Cierra las puertas del lavadero y los baños, ya que estas habitaciones suelen tener conductos de ventilación que dan al exterior.

Las aspiradoras con filtros HEPA pueden ayudarte a eliminar y atrapar las partículas de humo que se han depositado en la alfombra y los muebles. Pero no uses una aspiradora que no tenga filtro HEPA; lo único que hará es expulsar más partículas al aire. Por la misma razón, limpia las superficies duras con un paño húmedo o un trapeador.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.