Revelan video de Yailin La Más Viral embarazada golpeando a una mujer

Las polémicas no le dan tregua a la rapera dominicana Yailin La Más Viral, y es que ahora se enfrenta a la filtración de un video en el que se le ve en un altercado físico con la presentadora Mey Feliz en pleno salón de belleza, ¡mientras estaba embarazada!

Fue a través de la plataforma Twitter que salió a la luz un audiovisual de los hechos ocurridos en el salón de belleza Riva, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana mientras la rapera le reclama a la comunicadora mejor conocida como ‘Fogón’, por supuestamente hablar mal de ella.

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran el momento cada paso de la mujer con cabellera blanca y embarazada que ingresa al salón de belleza, identificada como Yailin.

En un principio, entrega su celular a una de sus acompañantes y luego se sienta a esperar su turno para ser atendida. A la par, establece conversación con una de las clientas a la que peinaban, quien sería la presentadora Mey Feliz.

Vídeo donde Yailin la Más Viral le cae a golpes a la fogón, quisieron borrar evidencia pero aquí está. Está cerd@ deberia estar presa, se ve tamb como la ataca por la espalda, yailin tiene q ir presa 🤮 pic.twitter.com/M1cx6L3se6 — KANUEL (@2KANUEL3) June 2, 2023

Tras apenas unos segundos, Yailin La Más Viral se lanza contra Mey y le da varios golpes en la cabeza mientras la toma del cabello y ella trata de alejarse de la agresión. No obstante, esto le sería imposible luego de que una mujer con vestido verde, identificada como Kimberly, hermana de la cantante, también le propiciara golpes.

El hecho ocurrido el 19 de enero fue denunciado por Mey Feliz y difundido por diversos medios de comunicación locales a los que brindó detalles: “Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaban“, detalló en la querella.

A pesar de las declaraciones de Mey, el diario ‘Listín’ informó que la influencer también sufrió los estragos del altercado, pues el Instituto Nacional de Ciencias Forenses expidió un certificado que contradecía la versión de la periodista.

“Tenía múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma”, se dijo, pero ‘Fogón’ detalló que las heridas de la cantante surgieron cuando intentó detenerla, ya que ella no quería lastimarla por su avanzado estado de gestación.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que han causado estas imágenes, Yailin ha decidido hacer caso omiso y mantener bajo perfil previo a su participación en los Premios Heat este 8 de junio.

