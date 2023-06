Cómo evitar pagar de más por el seguro del auto

Consejos de expertos para ahorrar dinero sin renunciar a la protección que necesitas

By Benjamin Preston

Es fácil olvidarse del seguro del auto, sobre todo si las facturas se pagan automáticamente. Pero los expertos aconsejan que revises la póliza y reevalúes tus necesidades de seguro cada vez que renueves.

Así evitarás pagar de más. Podría ser que tu auto haya pasado a tener un valor inferior. Tal vez estés pagando por coberturas que ya no necesitas, o que no necesitas tanto. O puede ser que tus tarifas hayan subido sin motivo aparente, o posiblemente por razones ajenas a tu voluntad. Los expertos dicen que la fidelidad no siempre compensa y que algunas aseguradoras te cobrarán más si te quedas, simplemente porque suponen que tú no eres susceptible al precio y es improbable que renuncies.

Para más información sobre cómo buscar un seguro de auto, no dejes de consultar la guía de compra de seguros de autos de CR. Si quieres ahorrar dinero, un buen punto de partida es familiarizarte con lo que cubre tu póliza y con lo que realmente necesitas.

La cobertura básica incluye lo siguiente

Responsabilidad civil: Esta cobertura es obligatoria en la mayoría de los estados para poder matricular y conducir tu auto, y te protege a ti y a tus pasajeros, así como a otros conductores, si eres culpable de un accidente. También cubre los gastos médicos. Si hay alguna cobertura que podría reforzarse con respecto a los mínimos exigidos por el estado, es ésta, porque puede protegerte de las costosas facturas médicas derivadas de un accidente. En otras palabras, pagar un poco más por el seguro de responsabilidad civil puede ahorrarte mucho dinero si ocurre algo malo. No des por sentado que los mínimos exigidos por el estado te cubrirán en caso de accidente.

Colisión: Generalmente opcional (aunque puede ser exigido por un prestamista o si alquilas el auto), esta cobertura paga las reparaciones de tu vehículo relacionadas con colisiones. CR recomienda revisar periódicamente la relación costo-valor de la cobertura por colisión. Llega un momento en la vida de un auto viejo en el que ya no merece la pena tener cobertura por colisión, normalmente cuando la prima anual supera el 10% del valor del auto. Este momento depende mucho del modelo: algunos autos mantienen su valor mejor que otros. También hay que tener en cuenta que los modelos de lujo de fabricantes europeos pueden ser más caros de reparar que los modelos estándar de fabricantes nacionales y japoneses. Esto también puede influir en tu decisión de mantener -o desechar- la cobertura de colisión.

Todo riesgo: Esta cobertura opcional protege tu auto contra daños que no hayan sido causados por una colisión, como la caída de una rama de árbol sobre tu auto o los daños causados por una inundación. Puede proporcionar una valiosa protección adicional a los propietarios de autos nuevos, cuya reparación o sustitución resultaría muy cara. Si estás pensando en prescindir de la cobertura por colisión y/o para todo riesgo en un vehículo antiguo, Loretta Worters, portavoz de Insurance Information, dice que la cobertura para todo riesgo es la que más te conviene conservar porque ofrece la mejor relación calidad-precio.

A continuación te explicamos qué otras coberturas te pueden ofrecer, con consejos de expertos que te ayudarán a decidir cuál merece la pena.

Sustitución de cristales

La cobertura del parabrisas o las ventanillas dañadas en un accidente suelen estar incluidas en las pólizas de colisión. Las pólizas para todo riesgo suelen pagar la reparación o sustitución de ventanillas dañadas en incidentes ajenos a la colisión, como tormentas, intentos de robo o una piedra de la calzada que golpea el parabrisas. Sin esa cobertura, ese tipo de reparaciones, que pueden ser costosas, no están cubiertas. En la mayoría de los estados también existe un complemento económico para la cobertura total de ventanillas que se ocupa de los fragmentos de roca que se producen grietas, algo bastante habitual entre los conductores de carretera. Si tu auto está equipado con sistemas avanzados de Advamced Driver Assistance Systems (ADAS), asegúrate de que tu póliza de ventanillas pague la calibración necesaria de los sensores, lo que hace que el costo sea mucho más alto que el de un reemplazo de parabrisas convencional.

Seguro complementario

Se trata de una cobertura que quizá quieras evitar. Está pensada para proteger a quienes deben más de lo que vale el auto en caso de siniestro total y cuando el seguro de colisión no cubra el valor total del préstamo. Pero Douglas Heller, director de seguros de la Consumer Federation of America (CFA), dice que la mayoría de la gente nunca usa esta cobertura y que es más bien una forma de ganar dinero para las compañías de seguros. “Las personas que corren más riesgo de que el préstamo pendiente supere el valor de su auto son las que no pueden conseguir préstamos para autos a tasas razonables”, dice. “Esta es otra forma que tiene el sector de servicios financieros de castigar a la gente por su pobreza”.

Reembolso de auto de alquiler

Esto cubre el costo de un auto alquilado mientras tu vehículo está siendo reparado. El reembolso del auto de alquiler está limitado por el importe en dólares y no por el tiempo, así que asegúrate de tener suficiente seguro para cubrir al menos una o dos semanas en caso de que el auto necesite una reparación importante. “La buena noticia es que puedes aumentar la cobertura por muy poco dinero”, dice Divya Sangam, portavoz de seguros de la web de información financiera al consumidor ValuePenguin. Según ella, el coste adicional depende de la cobertura que desees, y suele agregar entre $2 y $15 por mes a tu prima. Ella recomienda llamar a algunas agencias de alquiler de tu zona para hacerte una idea de cuáles son las tarifas diarias y semanales y así poder determinar el límite de cobertura más adecuado para ti.

Cobertura de conductor sin seguro

Te protege de los daños causados a tu auto o a tus pasajeros por una persona sin seguro. Sin esta cobertura, es posible que tengas que llevar al conductor sin seguro a los tribunales para recuperar todo lo que hayas gastado en reparar tu auto y en tratamientos médicos relacionados con el accidente. Según Heller, en 1 de cada 10 accidentes está implicado un conductor sin seguro. ¿Cuánta cobertura necesitas? Heller dice que es buena idea que el importe en dólares de tu cobertura de conductor sin seguro sea igual al de tu cobertura de responsabilidad civil.

Hay otras formas de ahorrar:

Aumenta la franquicia. Aumentar las franquicias de todo riesgo y de colisión de $500 a $1,000 puede suponer una reducción media del 11% en la prima, según Heller, de la CFA. Eso sí, asegúrate de que puedes permitirte pagar el costo extra si tienes la mala suerte de sufrir un accidente.

Busca descuentos. Algunas aseguradoras te ofrecen descuentos en las primas si agrupas las pólizas de hogar, auto y de todo riesgo. También puedes obtener un descuento si haces un curso de conducción segura (siempre que no te lo exija un tribunal de tráfico), si permites que tu aseguradora haga un seguimiento de tus hábitos de conducción segura, si reduces tu millaje anual o, si tienes un hijo adolescente en tu póliza e informas de su buen promedio académico (normalmente una B o más).

Ten un historial de conducción limpio y un buen puntaje de crédito. Ambos influyen en el precio de tu prima de seguro. Para obtener las mejores tarifas, deberás llevar al menos tres años sin cometer infracciones al volante. En la mayoría de los estados, cuanto más alta sea tu puntuación crediticia, más bajas serán tus tarifas.

Elige bien tu auto. Las primas varían según el modelo. Cuando compares modelos, pídele a tu aseguradora presupuestos de primas para los que estés considerando. Los autos de lujo y de altas prestaciones suelen ser más caros de asegurar que los modelos más corrientes.

Asigna el conductor adecuado al auto adecuado. Pregúntale a tu agente de seguros quién debe ser el conductor principal de cada auto de tu hogar. Basarse en el historial de conducción de cada uno y en el valor del auto podría hacerte ahorrar dinero. Emparejar un auto de menor valor con el conductor que recorre las distancias más largas, por ejemplo, podría costarte menos que darle a ese conductor el auto de mayor valor. (Por supuesto, esta estrategia puede requerir cierta negociación entre los miembros de la familia, y es posible que quieras asignarle a un conductor adolescente el auto más seguro de tu flota).

Nota del editor: Otra versión de este artículo también apareció en el número de julio de 2022 de la revista Consumer Reports.

