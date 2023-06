Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de junio de 2023

PISCIS

Mejoras en tu estado de ánimo, no perdones los mismos errores muchas veces pues solo te lo volverán hacer una y otra vez. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mendiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Cuida más la manera de comportarte y más si estás saliendo con alguien pues podrías dejar una mala imagen de ti. No es momento de recriminaciones ni de tratar mal a nadie, es momento de mejorar en los aspectos negativos y de evolucionar para ser una mejor persona y mostrarle al mundo de qué está hecho. Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa pend3jez que te caracteriza desaparecerá.

ACUARIO

Amistad necesitará mucho de tus palabras pues terminará una relación. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. Mucho trabajo y movimientos en tu economía que te dejarán grandes ganancias trata de no gastar en cuestiones que no necesitas o se te podría complicar un poco a finales de mes. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no te dará nada. Negocio en mente y cambio de ciudad podría surgir en próximas fechas. Se visualizan algunos problemas o pleitos familiares que podrían ponerte algo de malas. Ten paciencia con las demás personas, algunas veces explotas sin motivo ni razón.

CAPRICORNIO

Momento de enfrentar la realidad, laboralmente no se visualizan grandes cambios, debes esperar el momento para crecer y conseguir lo que te has propuesto. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estás en una etapa en que todo se materializa de la mejor manera. Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. No dejes que chismes de lavadero de amistades te hagan sentir mal, ya sabes que te gusta ser sincero y decir las cosas en la cara, hazlo y así sabrás ponerlas en su lugar. Podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada.

SAGITARIO

Has estado envuelto en energías negativas por parte de ciertas personas a las que no les caes bien y quieren verte destruido. Ten cuidado por los caminos que andas pues podría haber accidentes o pérdidas materiales. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializa muchas de las cosas por las que has trabajado. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás. Nunca permitas que te dañen con palabras ni malos entendidos, deja siempre las cosas en claro. Momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron.

ESCORPION

Si aún no tienes pareja es momento de que salgas y te diviertas que esa persona no llegará a tocar la puerta de tu casa. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Muchos momentos buenos llegarán a ti y con ellos el amor se manifestará más que nunca, tu pareja se ha sentido algo solo o sola, muéstrale lo contrario y vuelve hacer esa persona de la que él o ella se enamoraron. Deja de seguir en el suelo por esa persona, es momento de ponerte de pie y tomar todas tus fuerzas para ir por el mundo conquistando cada uno de tus sueños, ya no es momento de quedarte con ganas de nada sino de ir por eso que siempre quisiste y que en su momento no pudiste tener. Si tienes pareja vienen momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuánto te ama en realidad. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerse. Ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres por complacer a gente necia.

LIBRA

Si ya tienes una relación no recrimines ni trates mal a quien tienes a tu lado o de lo contrario llegará el momento en que tengan que tomar caminos distintos. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Días en que andarás bien bipolar y nadie te va a aguantar. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. La vida es bella si así la quieres ver, deja de buscar obstáculos y de pensar de manera negativa o de lo contrario no lograrás avanzar. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas. Cierra ciclos y aléjate de personas destructivas que podrían robarte tu buena suerte inclusive tus sueños.

VIRGO

Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará muy perro. Despejate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Vienen cambios muy buenos en lo laboral, déjate llevar por las oportunidades que el mundo pone en tus manos. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. Momento de que nada te afecte, te haga daño, te lastime, has pasado por situaciones que te han desgarrado tu corazón. Disfruta cada segundo de tu vida y no dejes que nadie te quite el derecho de vivir pues ese es tuyo.

LEO

Días de reflexionar y de cerrar ciclos que quedaron abiertos, no esperes ya nada más de nadie, vive y disfruta tus días como si fueran los últimos, el amor llegará cuando tenga que ser, no tomes las críticas como negativas al contrario aprende de ellas para ser mejor persona y ser humano. Ten cuidado con unas palabras que saldrán de tu boca se harán chisme y se convertirán en una bomba de tiempo. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia dónde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. No te culpes por errores del pasado, aprende a soltar y dejar ir, la vida es eso, vívelo ahora antes que sea más tarde. Demasiado fuerte, diles sí a los sueños, al amor, a la vida, no te preocupes por tus caídas púes te harás más fuerte.

CÁNCER

Ya no dejes que nadie intervenga en tus sueños y pensamientos pues estos son solo tuyos y de nadie más. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. No te dejes despreciar por nadie, vive la vida y disfrútala, dale vuelo a la hilacha y conoce y disfruta tu soltería. Ten presente que las oportunidades no regresan así que aprovéchalas conforme van llegando. Dios y la vida te pondrán en charola de plata lo que requieres para ser feliz, no lo hagas a un lado o quizás mañana sea tarde. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Cuestiones que tienen que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Cuidado con el alcohol en caso de tomar pues podrías cometer una indiscreción. Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared.

GÉMINIS

Vienen momentos de incertidumbre de los cuales saldrás adelante, sin embargo, podrías deprimirte un poco al pensar que la vida y el mundo está en tu contra. Un viaje saldrá mejor de lo que esperas y está por llevarse a cabo. No dudes jamás de quién eres y de hacia dónde te diriges, trata de cuidar más tu alimentación pues podrías entrar en una etapa de subida de peso. Cuida más la parte de tu organismo pues problemas de colitis podrían afectar. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de dos semanas. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

TAURO

Una mentira o infidelidad en caso de estar casado o casada. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Grandes amores del pasado retornan, pero no te preocupes ya no dolerán ni te afectarán, pasarán al cuarto del olvido. Mucha suerte en juegos de azar, cambios de horario en el trabajo y un viaje en mente. Tu carácter podría alejar a esa persona que tanto te gusta, eres una perita en dulce, pero quien te conoce sabe que eres el mismo demonio cuando sales de tu estado de confort. Deja que el mundo ruede, cuida mucho cada oportunidad que llega a ti, no la desperdicies como ya lo hiciste en el pasado. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde conocerás a una persona muy similar a ti. No es momento de confiar en todo mundo o te llevarás grandes sorpresas. Se te cancela viaje o salida con amistades. Ten cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada.

ARIES

Mucha suerte en negocios de comida, no des pie a chismes así que deja las cosas bien en claro para no cometer errores. Un viaje está por llegar. En el amor habrá algunas discusiones por malentendidos, pero al final del día el amor se fortalecerá mucho al punto de que surja un compromiso o la relación madure demasiado. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Serás víctima de comentarios negativos en tu contra. Grandes amores llegarán a ti y con ellos mucho aprendizaje, quita todo eso que te estorba y no te deja avanzar, amores baratos ya no son lo tuyo, ve por eso que te llene el alma y no solo él bolsillo. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Cuida demasiado la parte de tu corazón y pensamientos pues ha estado demasiado expuesta y podrías terminar sufriendo de más.